Российский рынок акций усилил рост после заявлений Рябкова по Украине

2025-12-16T11:10+0300

2025-12-16T11:10+0300

2025-12-16T11:37+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост после заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по Украине и прибавил 0,8%, после чего рост немного замедлился, следует из данных Мосбиржи.Рябков, говоря об урегулировании украинского кризиса в интервью ABC News, заявил: "Мы на пороге решения".Рублевый индекс Мосбиржи к 11.27 мск рос на 0,61% - до 2 765,63 пункта. До заявлений он символически прибавлял в пределах 0,1%.Кроме того, игроки рынка обратили внимание на сообщения газеты Politico о том, что Бельгия не согласилась с предложенными ЕС гарантиями по изъятию активов РФ."Настрой на рост рынка в преддверии насыщенной значимыми событиями пятницы сохраняется, рассчитываем на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей "круглой" отметки, уровня 2800 пунктов. По-прежнему считаем, что ожидания по снижению ключевой ставки на 1 процентный пункт, на что рассчитывают участники рынка, еще не в полной мере "в рынке", - прокомментировал Евгений Локтюхов из ПСБ.

