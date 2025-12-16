Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Рябкова по Украине - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/mosbirzha-865594913.html
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Рябкова по Украине
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Рябкова по Украине - 16.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Рябкова по Украине
Российский рынок акций усилил рост после заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по Украине и прибавил 0,8%, после чего рост немного замедлился, следует из... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:10+0300
2025-12-16T11:37+0300
экономика
рынок
торги
украина
мосбиржа
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861405373_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_20eb0f5ba36985d7910dda2e1448b9a5.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост после заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по Украине и прибавил 0,8%, после чего рост немного замедлился, следует из данных Мосбиржи.Рябков, говоря об урегулировании украинского кризиса в интервью ABC News, заявил: "Мы на пороге решения".Рублевый индекс Мосбиржи к 11.27 мск рос на 0,61% - до 2 765,63 пункта. До заявлений он символически прибавлял в пределах 0,1%.Кроме того, игроки рынка обратили внимание на сообщения газеты Politico о том, что Бельгия не согласилась с предложенными ЕС гарантиями по изъятию активов РФ."Настрой на рост рынка в преддверии насыщенной значимыми событиями пятницы сохраняется, рассчитываем на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей "круглой" отметки, уровня 2800 пунктов. По-прежнему считаем, что ожидания по снижению ключевой ставки на 1 процентный пункт, на что рассчитывают участники рынка, еще не в полной мере "в рынке", - прокомментировал Евгений Локтюхов из ПСБ.
https://1prime.ru/20251216/ssha-865593538.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861405373_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_d7a5d2a342bf1a3ec6633e2fff9e78a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, украина, мосбиржа, мид рф
Экономика, Рынок, Торги, УКРАИНА, Мосбиржа, МИД РФ
11:10 16.12.2025 (обновлено: 11:37 16.12.2025)
 
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Рябкова по Украине

Российский рынок акций прибавил 0,8% после заявлений Рябкова по Украине

© Фото : namestnikov aleksei 89026686774Вход в здание Мосбиржи
Вход в здание Мосбиржи - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Вход в здание Мосбиржи. Архивное фото
© Фото : namestnikov aleksei 89026686774
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост после заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по Украине и прибавил 0,8%, после чего рост немного замедлился, следует из данных Мосбиржи.
Рябков, говоря об урегулировании украинского кризиса в интервью ABC News, заявил: "Мы на пороге решения".
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.27 мск рос на 0,61% - до 2 765,63 пункта. До заявлений он символически прибавлял в пределах 0,1%.
Кроме того, игроки рынка обратили внимание на сообщения газеты Politico о том, что Бельгия не согласилась с предложенными ЕС гарантиями по изъятию активов РФ.
"Настрой на рост рынка в преддверии насыщенной значимыми событиями пятницы сохраняется, рассчитываем на развитие фазы восстановления индекса Мосбиржи в направлении следующей "круглой" отметки, уровня 2800 пунктов. По-прежнему считаем, что ожидания по снижению ключевой ставки на 1 процентный пункт, на что рассчитывают участники рынка, еще не в полной мере "в рынке", - прокомментировал Евгений Локтюхов из ПСБ.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
США выдвинули Украине жесткий ультиматум, пишут СМИ
10:24
 
ЭкономикаРынокТоргиУКРАИНАМосбиржаМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала