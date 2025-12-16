Российский рынок акций растет днем во вторник

https://1prime.ru/20251216/mosbirzha-865605707.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует рост днем во вторник, следует из данных Мосбиржи. Индекс Мосбиржи к 15.09 мск рос на 0,71%, до 2 768,54 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,4%, до 59,7 доллара за баррель. "Российский рынок сегодня демонстрирует рост на фоне заявлений из Бельгии о несогласии с идеей предоставления гарантий для изъятия или передачи замороженных российских активов - это снизило вероятность немедленного конфискационного сценария и слегка ослабило политический риск. Дополнительный позитив поступил вчера на вечерней сессии: Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, уже урегулировано около 90% вопросов по мирному соглашению между Россией и Украиной - аналогичные оценки публиковали и американские чиновники, что усилило ожидания нормализации геополитического фона", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Инвесторы также ждут данных по недельной инфляции, которые выйдут в среду: результат станет ключевым маркером для оценки шансов на снижение ставки со стороны ЦБ, добавил он. "Российский фондовый рынок сегодня демонстрирует сдержанный восходящий импульс, однако ощутимое продвижение сдерживается жесткой денежно-кредитной политикой и сохраняющейся геополитической напряженностью. Несмотря на замедление инфляции, открывающее теоретическую возможность для смягчения монетарной политики, рынок пока не демонстрирует выраженного оптимизма", - рассказала Валерия Попова из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+3,23%), "Алросы" (+2,32%), "Аэрофлота" (+2,39%), ОГК-2 (+2,3%) и "Фармсинтеза" (+2,78%). В лидерах снижения - бумаги банка "Санкт-Петербург" (−4,05%), "М.видео" (−0,36%), "Полюса" (−0,44%), "Газпромнефти" (−0,31%) и "Инарктики" (−1,63%). ПРОГНОЗЫ Лозовой ожидает закрытия основной торговой сессии у текущих значений в "зеленой зоне". "По нашим прогнозам, индекс Мосбиржи продолжит умеренный рост и к концу торгового дня достигнет диапазона 2 760 – 2 790 пунктов. Для формирования устойчивой восходящей тенденции необходима совокупность благоприятных факторов: смягчение монетарной политики, стабилизация цен на нефть и ощутимое снижение геополитической напряженности. В сложившихся обстоятельствах рынок сохраняет выжидательную позицию и демонстрирует осторожный настрой", - заключила Попова.

