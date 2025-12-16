https://1prime.ru/20251216/moskva-865592233.html

В Москве задержали пять человек по подозрению в мошенничестве

В Москве задержали пять человек по подозрению в мошенничестве - 16.12.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали пять человек по подозрению в мошенничестве

Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T09:49+0300

2025-12-16T09:49+0300

2025-12-16T09:49+0300

мошенничество

бизнес

россия

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_fa6383234f582b1687eefd66347511e8.jpg

МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max. "Обманный бизнес продолжался около двух лет. Используя SIP-телефонию и информационно-телекоммуникационные технологии, они распространяли ложную информацию о продаже металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования. При этом у них не было ни намерения, ни возможности поставить заявленные товары", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что аферисты заключали с клиентами договоры купли-продажи, оформленные на подставные организации, а полученные деньги переводили на счета этих фирм. Заказчики так и не получали оплаченные товары, а их деньги не возвращались. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали пятерых участников организованной группы, включая организатора схемы, в Нижнем Новгороде", - отмечается в сообщении. Правоохранители отметили, что на данный момент полиция установила 51 эпизод противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 19,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его сообщникам – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

https://1prime.ru/20251213/moshenniki-865504195.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, мвд