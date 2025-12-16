Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве задержали пять человек по подозрению в мошенничестве - 16.12.2025
В Москве задержали пять человек по подозрению в мошенничестве
В Москве задержали пять человек по подозрению в мошенничестве - 16.12.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали пять человек по подозрению в мошенничестве
Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и... | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max. "Обманный бизнес продолжался около двух лет. Используя SIP-телефонию и информационно-телекоммуникационные технологии, они распространяли ложную информацию о продаже металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования. При этом у них не было ни намерения, ни возможности поставить заявленные товары", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что аферисты заключали с клиентами договоры купли-продажи, оформленные на подставные организации, а полученные деньги переводили на счета этих фирм. Заказчики так и не получали оплаченные товары, а их деньги не возвращались. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали пятерых участников организованной группы, включая организатора схемы, в Нижнем Новгороде", - отмечается в сообщении. Правоохранители отметили, что на данный момент полиция установила 51 эпизод противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 19,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его сообщникам – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
москва
Мошенничество, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МВД
09:49 16.12.2025
 
В Москве задержали пять человек по подозрению в мошенничестве

В Москве задержали пять человек, выдававших себя за перекупщиков стройматериалов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Пять человек задержаны по подозрению в мошенничестве на 19,5 миллионов рублей, они выдавали себя за перекупщиков металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"Обманный бизнес продолжался около двух лет. Используя SIP-телефонию и информационно-телекоммуникационные технологии, они распространяли ложную информацию о продаже металлопродукции, стройматериалов и электрооборудования. При этом у них не было ни намерения, ни возможности поставить заявленные товары", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что аферисты заключали с клиентами договоры купли-продажи, оформленные на подставные организации, а полученные деньги переводили на счета этих фирм. Заказчики так и не получали оплаченные товары, а их деньги не возвращались.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали пятерых участников организованной группы, включая организатора схемы, в Нижнем Новгороде", - отмечается в сообщении.
Правоохранители отметили, что на данный момент полиция установила 51 эпизод противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 19,5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его сообщникам – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Заголовок открываемого материала