МВД предостерегло от участия в "спецоперациях" телефонных мошенников
2025-12-16T13:38+0300
мошенничество
технологии
общество
мвд
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. МВД России предостерегло граждан от участия в "спецоперациях", которые им предлагают телефонные мошенники. "Напоминаем: никакие следственные действия, оперативные мероприятия и "спецоперации" в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют граждан в помощники, не просят "поработать под прикрытием" и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями", - сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. В качестве примера приведена схема, как мошенники, начав с выманивания кодов из SMS, заставили своих жертв следить за людьми, снимающих деньги у банкомата, после чего сказали напасть на одного из них.
технологии, общество , мвд
Мошенничество, Технологии, Общество , МВД
13:38 16.12.2025
 
МВД предостерегло от участия в "спецоперациях" телефонных мошенников

МВД предостерегло россиян от участия в телефонных спецоперациях мошенников

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. МВД России предостерегло граждан от участия в "спецоперациях", которые им предлагают телефонные мошенники.
"Напоминаем: никакие следственные действия, оперативные мероприятия и "спецоперации" в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют граждан в помощники, не просят "поработать под прикрытием" и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями", - сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В качестве примера приведена схема, как мошенники, начав с выманивания кодов из SMS, заставили своих жертв следить за людьми, снимающих деньги у банкомата, после чего сказали напасть на одного из них.
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за работодателей
МошенничествоТехнологииОбществоМВД
 
 
