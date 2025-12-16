https://1prime.ru/20251216/mvd--865601657.html
МВД предостерегло от участия в "спецоперациях" телефонных мошенников
МВД предостерегло от участия в "спецоперациях" телефонных мошенников - 16.12.2025, ПРАЙМ
МВД предостерегло от участия в "спецоперациях" телефонных мошенников
МВД России предостерегло граждан от участия в "спецоперациях", которые им предлагают телефонные мошенники. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:38+0300
2025-12-16T13:38+0300
2025-12-16T13:38+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. МВД России предостерегло граждан от участия в "спецоперациях", которые им предлагают телефонные мошенники. "Напоминаем: никакие следственные действия, оперативные мероприятия и "спецоперации" в телефонном режиме не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов не вербуют граждан в помощники, не просят "поработать под прикрытием" и тем более не дают указаний, связанных с деньгами или силовыми действиями", - сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. В качестве примера приведена схема, как мошенники, начав с выманивания кодов из SMS, заставили своих жертв следить за людьми, снимающих деньги у банкомата, после чего сказали напасть на одного из них.
