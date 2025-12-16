Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за работодателей
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за работодателей
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Мошенники под видом работодателей и под предлогом "проверки лояльности" требуют у соискателей включать демонстрацию экрана и показывать личные чаты, настройки конфиденциальности, а также местоположение на карте, предупредили в МВД РФ. "В примере требование "работодателя" или "сотрудника службы безопасности". Под предлогом "проверки на лояльность" или "подтверждения отсутствия связей с конкурентами" у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты...; настройки конфиденциальности и активные сеансы; местоположение через картографические сервисы", - говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства. В управлении отметили, что, таким образом, под видом формальной процедуры злоумышленники получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.
09:10 16.12.2025
 
МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за работодателей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Мошенники под видом работодателей и под предлогом "проверки лояльности" требуют у соискателей включать демонстрацию экрана и показывать личные чаты, настройки конфиденциальности, а также местоположение на карте, предупредили в МВД РФ.
"В примере требование "работодателя" или "сотрудника службы безопасности". Под предлогом "проверки на лояльность" или "подтверждения отсутствия связей с конкурентами" у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты...; настройки конфиденциальности и активные сеансы; местоположение через картографические сервисы", - говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.
В управлении отметили, что, таким образом, под видом формальной процедуры злоумышленники получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
МВД рассказало о способах мошенничества на "Госуслугах"
8 декабря, 08:49
 
Заголовок открываемого материала