МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за работодателей

МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Мошенники под видом работодателей и под предлогом "проверки лояльности" требуют у соискателей включать демонстрацию экрана и показывать личные чаты, настройки конфиденциальности, а также местоположение на карте, предупредили в МВД РФ. "В примере требование "работодателя" или "сотрудника службы безопасности". Под предлогом "проверки на лояльность" или "подтверждения отсутствия связей с конкурентами" у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты...; настройки конфиденциальности и активные сеансы; местоположение через картографические сервисы", - говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства. В управлении отметили, что, таким образом, под видом формальной процедуры злоумышленники получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.
