После нападения в школе в Одинцово есть пострадавшие

После нападения в школе в Одинцово есть пострадавшие

После нападения в школе в Одинцово есть пострадавшие

Раненые есть после нападения в Успенской школе в Одинцово, где при нападении погиб ребенок, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

2025-12-16T12:21+0300

происшествия

общество

россия

московская область

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Раненые есть после нападения в Успенской школе в Одинцово, где при нападении погиб ребенок, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Ранее Мишонова сообщила, что в одинцовской школе произошло нападение, есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы. "К нашему великому горю, в школе погиб ребенок, ученик четвертого класса. Есть раненые", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

московская область

