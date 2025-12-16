https://1prime.ru/20251216/nato-865585247.html
"Станет концом". Советник Пентагона раскрыл, как Россия добьет НАТО
"Станет концом". Советник Пентагона раскрыл, как Россия добьет НАТО - 16.12.2025, ПРАЙМ
"Станет концом". Советник Пентагона раскрыл, как Россия добьет НАТО
Победа России в конфликте на Украине приведет к краху НАТО, такое мнение высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас в эфире YouTube-канала. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T02:49+0300
2025-12-16T02:49+0300
2025-12-16T02:49+0300
политика
нато
сша
ес
украина
россия
москва
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Победа России в конфликте на Украине приведет к краху НАТО, такое мнение высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас в эфире YouTube-канала."Безусловно, победа России в конфликте на Украине также станет концом НАТО. Тут и вопросов нет. НАТО уже разваливается у нас на глазах. <…> Но если сказать: "Хорошо, США уходят из альянса, и ЕС придется делать все самим", — этого тоже никто не хочет. Это игра и она закончена", — отметил он.Как считает советник, По словам Макгрегора, страны — члены Североатлантического альянса, включая США вовремя не смогли выработать стратегию сохранения и развития НАТО, что неминуемо должно привести к выход Штатов из блока. "США просто уйдут из НАТО. Я не могу сказать, что это случится на следующей неделе, но это неизбежно", — добавил Макгрегор. В последние годы Россия отмечает невиданную ранее активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессивных действий. Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием военной мощи блока в европейском регионе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии, что Запад прекратит курс на милитаризацию Европы.
https://1prime.ru/20251210/peskov-865399811.html
сша
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, ес, украина, россия, москва, мид рф
Политика, НАТО, США, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, МОСКВА, МИД РФ
"Станет концом". Советник Пентагона раскрыл, как Россия добьет НАТО
Макгрегор: победа России в конфликте на Украине приведет к краху НАТО
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ.
Победа России в конфликте на Украине приведет к краху НАТО, такое мнение высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас в эфире YouTube-канала
.
"Безусловно, победа России в конфликте на Украине также станет концом НАТО. Тут и вопросов нет. НАТО уже разваливается у нас на глазах. <…> Но если сказать: "Хорошо, США уходят из альянса, и ЕС придется делать все самим", — этого тоже никто не хочет. Это игра и она закончена", — отметил он.
Как считает советник, По словам Макгрегора, страны — члены Североатлантического альянса, включая США вовремя не смогли выработать стратегию сохранения и развития НАТО, что неминуемо должно привести к выход Штатов из блока.
"США просто уйдут из НАТО. Я не могу сказать, что это случится на следующей неделе, но это неизбежно", — добавил Макгрегор.
В последние годы Россия отмечает невиданную ранее активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессивных действий. Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием военной мощи блока в европейском регионе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии, что Запад прекратит курс на милитаризацию Европы.
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО