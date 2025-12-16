https://1prime.ru/20251216/nato-865585247.html

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Победа России в конфликте на Украине приведет к краху НАТО, такое мнение высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас в эфире YouTube-канала."Безусловно, победа России в конфликте на Украине также станет концом НАТО. Тут и вопросов нет. НАТО уже разваливается у нас на глазах. <…> Но если сказать: "Хорошо, США уходят из альянса, и ЕС придется делать все самим", — этого тоже никто не хочет. Это игра и она закончена", — отметил он.Как считает советник, По словам Макгрегора, страны — члены Североатлантического альянса, включая США вовремя не смогли выработать стратегию сохранения и развития НАТО, что неминуемо должно привести к выход Штатов из блока. "США просто уйдут из НАТО. Я не могу сказать, что это случится на следующей неделе, но это неизбежно", — добавил Макгрегор. В последние годы Россия отмечает невиданную ранее активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессивных действий. Москва неоднократно выражала озабоченность в связи с наращиванием военной мощи блока в европейском регионе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии, что Запад прекратит курс на милитаризацию Европы.

