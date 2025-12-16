Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Армии государств — членов НАТО, находятся в неблагополучном состоянии, хотя на Западе широко распространено мнение, что Россия не может сравниться с мощью блока, заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала."Как сказал представитель НАТО, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин прекрасно понимает, что Россия не способна победить альянс. У Кремля нет военной мощи, чтобы победить НАТО". &lt;…&gt; Но на условиях анонимности он сказал, что на учениях сил быстрого реагирования НАТО, например, немецкие солдаты использовали метлы вместо оружия. &lt;…&gt; У солдат не хватало 31 процента пулеметов, 41 процента пистолетов и более трех четвертей приборов ночного видения", — сказал обозреватель.Он также рассказал, что на учениях немецкие военные использовали обычные фургоны Mercedes в качестве бронетранспортеров. По его словам, согласно отчету бундестага за прошлый год, из 109 немецких истребителей Eurofighter Typhoon готовы к бою только 42, из 89 бомбардировщиков Tornado в рабочем состоянии находятся лишь 38, а из 406 танков исправны лишь 280."Теперь понятно, почему русские боятся НАТО", — подытожил журналист.На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет намерений осуществлять агрессивные действия против стран НАТО и ЕС и предложил закрепить это письменно. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания шаги, которые могут быть опасны для ее интересов.Президент России Владимир Путин ранее в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, так как это лишено смысла. Российский лидер отметил, что западные политики часто запугивают граждан мнимыми угрозами со стороны России, чтобы отвлечь их от внутренних вопросов, хотя "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
05:04 16.12.2025
 
На Западе жестко отреагировали на заявление о слабости армии России

Журналист Никсон: армии государств НАТО находятся в плачевном состоянии

© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Армии государств — членов НАТО, находятся в неблагополучном состоянии, хотя на Западе широко распространено мнение, что Россия не может сравниться с мощью блока, заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала.
"Как сказал представитель НАТО, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин прекрасно понимает, что Россия не способна победить альянс. У Кремля нет военной мощи, чтобы победить НАТО". <…> Но на условиях анонимности он сказал, что на учениях сил быстрого реагирования НАТО, например, немецкие солдаты использовали метлы вместо оружия. <…> У солдат не хватало 31 процента пулеметов, 41 процента пистолетов и более трех четвертей приборов ночного видения", — сказал обозреватель.
Он также рассказал, что на учениях немецкие военные использовали обычные фургоны Mercedes в качестве бронетранспортеров. По его словам, согласно отчету бундестага за прошлый год, из 109 немецких истребителей Eurofighter Typhoon готовы к бою только 42, из 89 бомбардировщиков Tornado в рабочем состоянии находятся лишь 38, а из 406 танков исправны лишь 280.
"Теперь понятно, почему русские боятся НАТО", — подытожил журналист.
На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет намерений осуществлять агрессивные действия против стран НАТО и ЕС и предложил закрепить это письменно. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания шаги, которые могут быть опасны для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, так как это лишено смысла. Российский лидер отметил, что западные политики часто запугивают граждан мнимыми угрозами со стороны России, чтобы отвлечь их от внутренних вопросов, хотя "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
Политика НАТО ЕС ЗАПАД МОСКВА Владимир Путин Сергей Лавров Такер Карлсон РОССИЯ
 
 
