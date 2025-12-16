https://1prime.ru/20251216/orban-865583398.html

Орбан назвал конфискацию активов России равносильной объявлению войны

Орбан назвал конфискацию активов России равносильной объявлению войны - 16.12.2025, ПРАЙМ

Орбан назвал конфискацию активов России равносильной объявлению войны

Конфискация российских активов Евросоюзом будет равносильна объявлению войны и втянет Европу в очень серьезные проблемы, заявил венгерский премьер-министр... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T00:42+0300

2025-12-16T00:42+0300

2025-12-16T00:42+0300

экономика

россия

мировая экономика

украина

рф

европа

виктор орбан

ес

euroclear

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865583398.jpg?1765834970

БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Конфискация российских активов Евросоюзом будет равносильна объявлению войны и втянет Европу в очень серьезные проблемы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "На столе огромная сумма денег, а именно 230 миллиардов евро. Это сумма замороженных российских активов, которые европейские лидеры поставили перед собой цель конфисковать и передать украинцам, что, по нашему мнению, будет равносильно объявлению войны и втянет Евросоюз в очень серьезные проблемы", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

украина

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, украина, рф, европа, виктор орбан, ес, euroclear, мид рф