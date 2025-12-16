https://1prime.ru/20251216/orban-865612118.html

Орбан набросился на ЕС из-за России и Украины

Орбан набросился на ЕС из-за России и Украины

2025-12-16T17:37+0300

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Решение, навязываемое Брюсселем странам-членам ЕС по финансированию военных расходов Украины через совместные заимствования, окажется тяжелым бременем для будущих поколений европейцев, выразил мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. "Тем, кто этого не хочет, это все равно будет навязано, и они будут платить проценты десятилетиями. Это означает безвозвратную потерю возможности быстрого завершения конфликта России и Украины. Мы движемся в направлении эскалации, и одно можно сказать наверняка: даже наши внуки будут нести бремя последствий этого конфликта", — написал Орбан.Орбан также указал, что Будапешт сталкивается с нарастающим давлением от ЕС. Ранее глава венгерского правительства отмечал, что ЕС уже потратил более ста миллиардов евро на конфликт на Украине и теперь планирует конфисковать российские активы, чтобы избежать краха нескольких правительств в Европе. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в программе "Час правды", что Венгрия не намерена использовать свои средства для финансирования Украины и выступает против изъятия замороженных российских активов. Ситуация с активамиПротив предложения Европейской комиссии одобрить кредит Украине за счет конфискованных российских активов, оцениваемых в 135–210 миллиардов евро, выступили Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк. Франция также была против использования активов, находящихся в коммерческих банках. Тем не менее, этот проект был передан на техническое рассмотрение представителям стран ЕС и будет вынесен на голосование на саммите в декабре. Глава Euroclear Валери Урбен заверила бельгийские СМИ, что активы Центрального Банка России принадлежат российскому народу и пригрозила обратиться в суд, если Еврокомиссия добьется своего решения. Еврокомиссия стремится заручиться поддержкой стран ЕС для использования российских активов в пользу Киева. Обсуждается кредит от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина предположительно вернет после урегулирования конфликта, если Москва компенсирует ей материальный ущерб. Российский МИД заявил, что планы ЕС по репарациям противоречат реальности и что Брюссель давно занимается присвоением российских активов. После начала спецоперации России в Украине, ЕС и страны G7 заморозили около половины российского золотовалютного резерва, общая сумма которого составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из этой суммы сейчас находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов размещены в системе Euroclear. Еврокомиссия ранее отчиталась о переводе 18,1 миллиарда евро Украине с января по ноябрь 2025 года, полученных из доходов от замороженных российских активов. Мария Захарова, представляющая российский МИД, ранее заявила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия этих замороженных средств в ЕС, добавив, что ответ России будет непредсказуемым.

