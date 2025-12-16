https://1prime.ru/20251216/orpo-865604373.html

Премьер Финляндии провокационно высказался о России

Премьер Финляндии провокационно высказался о России - 16.12.2025, ПРАЙМ

Премьер Финляндии провокационно высказался о России

У стран Европейского союза нет других способов помочь Киеву, кроме как передать ему конфискованные российские активы, заявил премьер-министр Финляндии Петтери... | 16.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. У стран Европейского союза нет других способов помочь Киеву, кроме как передать ему конфискованные российские активы, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в беседе с Financial Times."Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов", — сказал Орпо.Ситуация с активамиПредложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит за счет российских суверенных активов на сумму от 135 до 210 миллиардов евро было встречено сопротивлением со стороны Бельгии, Венгрии, Euroclear и Европейского центрального банка. Франция также возражает против использования российских активов в коммерческих банках. Тем не менее, предложение отправлено на техническое обсуждение постпредам стран ЕС и будет вынесено на голосование на европейском саммите в декабре. Глава Euroclear Валери Урбен выразила в интервью бельгийским СМИ мнение, что активы Центрального Банка России принадлежат народу России и пригрозила судебным разбирательством, если Еврокомиссии удастся реализовать свое предложение. Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских суверенных активов для помощи Украине. Обсуждается кредит в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта, если Москва выплатит ей компенсации. При этом МИД России заявлял, что планы ЕС по выплате репараций Украине не имеют под собой реальных оснований, а действия Брюсселя рассматриваются как воровство российских активов. После начала спецоперации России в Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России, примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах бельгийской системы Euroclear. Еврокомиссия сообщила, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов. Мария Захарова, представитель МИД России, ранее упоминала, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия в ЕС замороженных российских средств. Она также отметила, что характер ответа России будет неожиданным.

