Минфин Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией по стали

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия и Пакистан изучают вопрос строительства еще одного сталелитейного завода в республике, сообщил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. "Наш министр промышленности и производства был в Москве несколько месяцев назад, и там был отмечен особый интерес к созданию сталелитейного завода. Предыдущий крупный сталелитейный завод в стране был создан при поддержке России. На данный момент это одна из областей, которая довольно активно изучается", - сказал он в рамках конференции Momentum в Эр-Рияде. Аурангзеб отметил, что, по его мнению, основными направлениями сотрудничества, которые Россия и Пакистан изучают в данный момент, являются энергетика, нефть и газ, полезные ископаемые и горнодобывающая промышленность. Пакистан и Россия подписали протокол о восстановлении и модернизации построенного в советские годы металлургического завода в Карачи, заявляли РИА Новости в июле в пакистанском посольстве в РФ. Пакистанский металлургический завод в Карачи был построен при содействии СССР в 1973 году.

