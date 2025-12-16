https://1prime.ru/20251216/pakistan-865588667.html
Пакистан поддержал идею создания Банка развития ШОС
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пакистан поддерживает предложение создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в интервью РИА Новости глава минфина республики Мухаммад Аурангзеб.
"Идут обсуждения создания Банка (развития - ред.) ШОС. Пакистан безусловно поддерживает эту инициативу. Мы все время ищем направления для сотрудничества в рамках ШОС", - сказал он.
Аурангзеб также выделил основные для республики направления сотрудничества в рамках ШОС, в том числе реализацию инициативы КНР "Один пояс - один путь" и расширение кооперации с центрально-азиатскими республиками.
В ноябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны-участницы ШОС по инициативе России ведут консультации по вопросам учреждения Банка развития ШОС, а также взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов.
ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пакистан поддерживает предложение создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в интервью РИА Новости глава минфина республики Мухаммад Аурангзеб.
"Идут обсуждения создания Банка (развития - ред.) ШОС. Пакистан безусловно поддерживает эту инициативу. Мы все время ищем направления для сотрудничества в рамках ШОС", - сказал он.
Аурангзеб также выделил основные для республики направления сотрудничества в рамках ШОС, в том числе реализацию инициативы КНР "Один пояс - один путь" и расширение кооперации с центрально-азиатскими республиками.
В ноябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны-участницы ШОС по инициативе России ведут консультации по вопросам учреждения Банка развития ШОС, а также взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов.
ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.