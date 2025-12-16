https://1prime.ru/20251216/pakistan-865588667.html

Пакистан поддержал идею создания Банка развития ШОС

Пакистан поддержал идею создания Банка развития ШОС

2025-12-16T07:15+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пакистан поддерживает предложение создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в интервью РИА Новости глава минфина республики Мухаммад Аурангзеб. "Идут обсуждения создания Банка (развития - ред.) ШОС. Пакистан безусловно поддерживает эту инициативу. Мы все время ищем направления для сотрудничества в рамках ШОС", - сказал он. Аурангзеб также выделил основные для республики направления сотрудничества в рамках ШОС, в том числе реализацию инициативы КНР "Один пояс - один путь" и расширение кооперации с центрально-азиатскими республиками. В ноябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны-участницы ШОС по инициативе России ведут консультации по вопросам учреждения Банка развития ШОС, а также взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов. ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

