Пакистан поддержал идею создания Банка развития ШОС - 16.12.2025, ПРАЙМ
Пакистан поддержал идею создания Банка развития ШОС
2025-12-16T07:15+0300
2025-12-16T07:15+0300
экономика
банки
финансы
пакистан
китай
кнр
владимир путин
шос
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пакистан поддерживает предложение создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в интервью РИА Новости глава минфина республики Мухаммад Аурангзеб. "Идут обсуждения создания Банка (развития - ред.) ШОС. Пакистан безусловно поддерживает эту инициативу. Мы все время ищем направления для сотрудничества в рамках ШОС", - сказал он. Аурангзеб также выделил основные для республики направления сотрудничества в рамках ШОС, в том числе реализацию инициативы КНР "Один пояс - один путь" и расширение кооперации с центрально-азиатскими республиками. В ноябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны-участницы ШОС по инициативе России ведут консультации по вопросам учреждения Банка развития ШОС, а также взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов. ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
07:15 16.12.2025
 
Глава Минфина Пакистана Аурангзеб: Пакистан поддерживает идею создания Банка развития ШОС

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пакистан поддерживает предложение создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил в интервью РИА Новости глава минфина республики Мухаммад Аурангзеб.
"Идут обсуждения создания Банка (развития - ред.) ШОС. Пакистан безусловно поддерживает эту инициативу. Мы все время ищем направления для сотрудничества в рамках ШОС", - сказал он.
Аурангзеб также выделил основные для республики направления сотрудничества в рамках ШОС, в том числе реализацию инициативы КНР "Один пояс - один путь" и расширение кооперации с центрально-азиатскими республиками.
В ноябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны-участницы ШОС по инициативе России ведут консультации по вопросам учреждения Банка развития ШОС, а также взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов.
ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
