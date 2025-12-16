https://1prime.ru/20251216/pdd-865585694.html
В России закрепят приоритет электронных знаков на дорогах
В России закрепят приоритет электронных знаков на дорогах
2025-12-16T03:00+0300
2025-12-16T03:00+0300
2025-12-16T03:03+0300
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. По поручению правительства Минтранс, Росавтодор и МВД разработают изменения в правила дорожного движения, которые закрепят приоритет электронных знаков и установят новые требованиях для грузовых автомобилей, сообщается в публикации "Коммерсанта" со ссылкой на источник."Водителей обяжут соблюдать требования электронных дорожных знаков и табло (например, об ограничении скорости) — такие указатели будут иметь приоритет перед стационарными знаками. В правилах могут также закрепить минимально допустимую дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах — это необходимо для безопасного обгона. Также планируется разработать единые правила установления скоростных режимов на автотрассах", — указывается в статье.Согласно другому поручению, Минтранс разработает правила определения и корректировки оптимальных скоростных режимов, чтобы не допустить их необоснованное снижение. В настоящее время существует несколько ГОСТов, регулирующих установку дорожных знаков, включая знаки ограничения скорости. Однако отсутствуют единые правила для введения таких ограничений, поэтому региональные власти или владельцы дорог принимают эти решения самостоятельно.С 1 сентября в России вступило в действие постановление, обновляющее правила предоставления преимущества транспорту со спецсигналами. Водителей обязали освобождать дорожную полосу для проезда не только автомобилям с цветографической окраской, как у скорой помощи, полиции или пожарной службы, но и транспортным средствам с включенными световыми и звуковыми сигналами. При этом водители должны перемещаться в соседний ряд или на обочину для их пропуска.
