Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
16.12.2025
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся
2025-12-16T13:15+0300
2025-12-16T13:15+0300
2025-12-16T13:15+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся сравнительно недавно, Кремль сообщал о нем. Ранее Трамп заявлял, что недавно разговаривал с Путиным, не уточнив при этом, когда именно состоялся разговор. Журналисты задали Пескову вопрос, действительно ли недавно состоялся такой телефонный разговор. "Это было сравнительно недавно. Это было, когда, собственно, посмотрите дату последнего сообщения по телефонному разговору. В целом, это, да, было сравнительно недавно", - сказал Песков журналистам. Последний телефонный разговор президентов России и США состоялся 16 октября.
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: последний разговор Путина и Трампа состоялся относительно недавно