Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251216/peskov--865600937.html
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - 16.12.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:15+0300
2025-12-16T13:15+0300
политика
россия
рф
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся сравнительно недавно, Кремль сообщал о нем. Ранее Трамп заявлял, что недавно разговаривал с Путиным, не уточнив при этом, когда именно состоялся разговор. Журналисты задали Пескову вопрос, действительно ли недавно состоялся такой телефонный разговор. "Это было сравнительно недавно. Это было, когда, собственно, посмотрите дату последнего сообщения по телефонному разговору. В целом, это, да, было сравнительно недавно", - сказал Песков журналистам. Последний телефонный разговор президентов России и США состоялся 16 октября.
https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865570348.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
13:15 16.12.2025
 
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: последний разговор Путина и Трампа состоялся относительно недавно

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последний телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся сравнительно недавно, Кремль сообщал о нем.
Ранее Трамп заявлял, что недавно разговаривал с Путиным, не уточнив при этом, когда именно состоялся разговор. Журналисты задали Пескову вопрос, действительно ли недавно состоялся такой телефонный разговор.
"Это было сравнительно недавно. Это было, когда, собственно, посмотрите дату последнего сообщения по телефонному разговору. В целом, это, да, было сравнительно недавно", - сказал Песков журналистам.
Последний телефонный разговор президентов России и США состоялся 16 октября.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа
Вчера, 15:57
 
ПолитикаРОССИЯРФСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала