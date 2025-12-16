Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года" - 16.12.2025
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года" - 16.12.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"
Сейчас идет активная фаза подготовки к итогам года президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:09+0300
2025-12-16T13:09+0300
россия
общество
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сейчас идет активная фаза подготовки к итогам года президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле. Активная фаза подготовки к итогам года, к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251211/obrascheniya-865430595.html
россия, общество, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"

Песков: идет активная фаза подготовки Путина к "Итогам года"

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сейчас идет активная фаза подготовки к итогам года президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Кремле. Активная фаза подготовки к итогам года, к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии", - сказал Песков журналистам.
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч
11 декабря, 10:51
11 декабря, 10:51
 
РОССИЯОбществоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
