Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года" - 16.12.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"
16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Сейчас идет активная фаза подготовки к итогам года президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле. Активная фаза подготовки к итогам года, к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии", - сказал Песков журналистам.
