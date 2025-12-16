https://1prime.ru/20251216/peskov-865600804.html

Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков

Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков - 16.12.2025, ПРАЙМ

Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков

Россия хочет остановить конфликт на Украине, достичь своих целей и гарантировать мир в Европе на будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T13:11+0300

2025-12-16T13:11+0300

2025-12-16T13:11+0300

политика

россия

европа

украина

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия хочет остановить конфликт на Украине, достичь своих целей и гарантировать мир в Европе на будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20251216/smi-865599847.html

европа

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, украина, рф, дмитрий песков