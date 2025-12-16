https://1prime.ru/20251216/peskov-865600804.html
Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков
2025-12-16T13:11+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия хочет остановить конфликт на Украине, достичь своих целей и гарантировать мир в Европе на будущее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим", - сказал Песков журналистам.
