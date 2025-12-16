https://1prime.ru/20251216/politico-865607205.html

ЕК призвала страны ЕС дать Бельгии гарантии по кредитам Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия призвала страны ЕС предоставить Бельгии финансовые гарантии в размере минимум 50% суммы кредита Украине за счет замороженных активов РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа. Ранее Politico писала, что ЕС предложил Бельгии три гарантии в вопросе изъятия активов РФ для поддержки Киева, однако бельгийские чиновники считают их недостаточными для того, чтобы страна пошла на такой шаг. "Она (Еврокомиссия - ред.) также заявила, что никакие средства не следует передавать Украине до того, как страны ЕС предоставят финансовые гарантии, покрывающие по меньшей мере 50% выплат", - говорится в публикации. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

