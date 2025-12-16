https://1prime.ru/20251216/priamure-865592528.html

Жителей Приамурья осудили за мошенничество под видом поставок сои

2025-12-16T09:50+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек – ПРАЙМ. Благовещенский городской суд признал виновными в мошенничестве четверых жителей Приамурья за хищение более 38 миллионов рублей у аграриев под видом поставок партий сои, организатор аферы получил 8 лет, сообщает пресс-служба ведомства. Суд установил, что с 2019 по 2022 годы подсудимые использовали в своей схеме ряд юридических лиц, которые они создали или купили ("Регион", "Экспо-трейд", "Торговый дом Орион", "Амур-Агро"). Злоумышленники размещали ложные объявления о продаже больших партий сои. При этом выдавали себя за успешных фермеров или посредников с собственными складами и ресурсами. После переговоров мошенники, ссылаясь на рост цен или наличие других клиентов, настаивали на полной предоплате. А затем либо не отправляли товар, либо присылали лишь небольшую часть. "В результате общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более 38 миллионов рублей. Помимо крупных мошенничеств (ст. 159 УК РФ), суд установил факты создания фирм-однодневок (ст. 173.1 УК РФ) и приобретения оборудования для незаконного доступа к банковским счетам (ст. 187 УК РФ)", - говорится в сообщении. Главный организатор привлекал соучастников, управлял фирмами-однодневками, вел переговоры и заключал договоры; его брат находил компании-жертвы и обманывал их представителей. Третий участник мошеннической схемы формально руководил некоторыми фирмами. Он использовал свое служебное положение, чтобы создать видимость легальности, а также привлек своего отчима в качестве подставного лица. Четвертый предоставил для махинаций свою компанию "Экспо-трейд". "Суд признал вину всех подсудимых. Учитывались смягчающие и отягчающие обстоятельства и роль каждого", - уточнили в суде. Организатор получил 8 лет колонии общего режима и штраф 150 тысяч рублей. Его брат приговорен к 2 годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Третий фигурант получил 2 года 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства; четвёртый оштрафован на 450 тысяч рублей и приговорен к 2 годам исправительных работ, с удержанием 20% зарплаты в пользу государства. Кроме того, они обязаны возместить потерпевшим 22 миллиона рублей материального ущерба.

