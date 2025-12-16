https://1prime.ru/20251216/prosveschenie-865603736.html
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с издательства "Просвещение"
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с издательства "Просвещение" - 16.12.2025, ПРАЙМ
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с издательства "Просвещение"
Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о перечислении издательством "Просвещение"... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T14:29+0300
2025-12-16T14:29+0300
2025-12-16T14:29+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о перечислении издательством "Просвещение" в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного из-за завышения цен на учебники дохода, сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатом разбирательства в апелляционной инстанции, прошедшего в закрытом режиме. В этой части апелляция изменила решение арбитражного суда Москвы, который в августе подтвердил законность и решения ФАС от 24 января 2025 года о том, что издательство нарушило антимонопольное законодательство, завысив цены на ряд учебников, и обоих предписаний ведомства – снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход. В первой инстанции "Просвещение" тоже просило провести разбирательство в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично, определив провести за закрытыми дверями только стадию исследования доказательств. Выступая в прениях, юрист издательства заявил, что ФАС неправильно рассчитала себестоимость учебников и рентабельность, а также не доказала антиконкурентную направленность действий издательства, в связи с чем не может применяться санкция в виде взыскания незаконно полученного дохода. Представитель ФАС отметил, что штраф в 650 тысяч рублей, который считает справедливым "Просвещение", не будет препятствовать совершению аналогичных нарушений в дальнейшем. По словам юриста ведомства, "не признать монопольно высокой цену учебника в 700 рублей при себестоимости 270 рублей ФАС не могла". Как заявил РИА Новости Анатолий Вифлеемский, после обращения которого ФАС начала антимонопольное разбирательство, третье лицо в процессе, постановление апелляции, скорее всего, обжалуют и "Просвещение", и ФАС. "Я не понимаю, почему этим делом до сих пор не займется Следственный комитет", - сказал Вифлеемский. ФАС установила, что рост цен на учебники по русскому языку с первого по 11-й классы и по истории и биологии с пятого по 11-й классы превысил рост расходов на их производство и реализацию, что привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень. В издательстве "Просвещение" РИА Новости ранее заявили, что ФАС были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
https://1prime.ru/20250904/veb-861801579.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9f441105185ae27af9f641c438debf62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с издательства "Просвещение"
РИА Новости: суд отменил взыскание в два миллиарда рублей с "Просвещения"
МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о перечислении издательством "Просвещение" в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного из-за завышения цен на учебники дохода, сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатом разбирательства в апелляционной инстанции, прошедшего в закрытом режиме.
В этой части апелляция изменила решение арбитражного суда Москвы
, который в августе подтвердил законность и решения ФАС от 24 января 2025 года о том, что издательство нарушило антимонопольное законодательство, завысив цены на ряд учебников, и обоих предписаний ведомства – снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход.
В первой инстанции "Просвещение" тоже просило провести разбирательство в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично, определив провести за закрытыми дверями только стадию исследования доказательств.
Выступая в прениях, юрист издательства заявил, что ФАС неправильно рассчитала себестоимость учебников и рентабельность, а также не доказала антиконкурентную направленность действий издательства, в связи с чем не может применяться санкция в виде взыскания незаконно полученного дохода.
Представитель ФАС отметил, что штраф в 650 тысяч рублей, который считает справедливым "Просвещение", не будет препятствовать совершению аналогичных нарушений в дальнейшем. По словам юриста ведомства, "не признать монопольно высокой цену учебника в 700 рублей при себестоимости 270 рублей ФАС не могла".
Как заявил РИА Новости Анатолий Вифлеемский, после обращения которого ФАС начала антимонопольное разбирательство, третье лицо в процессе, постановление апелляции, скорее всего, обжалуют и "Просвещение", и ФАС. "Я не понимаю, почему этим делом до сих пор не займется Следственный комитет", - сказал Вифлеемский.
ФАС установила, что рост цен на учебники по русскому языку с первого по 11-й классы и по истории и биологии с пятого по 11-й классы превысил рост расходов на их производство и реализацию, что привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
В издательстве "Просвещение" РИА Новости ранее заявили, что ФАС были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
ВЭБ увеличил долю в издательстве "Просвещение"