https://1prime.ru/20251216/provodniki-865584071.html

Перевозчик поездов в Крым рассказал, как должны выглядеть проводники

Перевозчик поездов в Крым рассказал, как должны выглядеть проводники - 16.12.2025, ПРАЙМ

Перевозчик поездов в Крым рассказал, как должны выглядеть проводники

Проводники пассажирских поездов в сообщении с Крымом обязаны выглядеть опрятно и без яркого окрашивания волос, дредов и татуировок на открытых частях тела,... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T01:25+0300

2025-12-16T01:25+0300

2025-12-16T02:17+0300

бизнес

общество

крым

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865584071.jpg?1765840620

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Проводники пассажирских поездов в сообщении с Крымом обязаны выглядеть опрятно и без яркого окрашивания волос, дредов и татуировок на открытых частях тела, рассказали РИА Новости в компании "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). "Прическа работников поездных бригад должна быть аккуратной, волосы чистыми и ухоженными: у мужчин – классическая мужская стрижка, т.е. стрижка с прямыми и четкими линиями, высота стрижки волос не превышает 5 сантиметров, затылок и виски стригутся коротко с плавными переходами. Укладка волос гладкая, с пробором или зачесыванием волос наверх", - отметили в компании. Там добавили, что мужчина-проводник должен быть гладко выбрит, но в то же время допускаются усы или аккуратная борода классической формы и длиной до 20 миллиметров. МАКИЯЖ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК Если у женщины-проводника волосы длинные или ниже плеч, их необходимо гладко зачесать и аккуратно собрать, например, в пучок, ракушку и другие прически. "Допустима аккуратная коса. Цвет волос – натуральный или приближенный к натуральному. При мелировании, тонировании и колорировании допускаются только натуральные оттенки", - рассказали в ГСЭ. Макияж проводниц должен быть сдержан, но выразителен: пудра натуральных тонов, губная помада или блеск для губ – только естественных цветов. На веках – минимальное количество теней, карандаша или подводки для глаз, тушь только черного или коричневого цвета. "При исполнении должностных обязанностей в любое время суток макияж для женщин обязателен… Не допускаются: слишком яркий макияж, использование яркой помады, румян и ярких теней; губная помада зеленого, синего, фиолетового и других неестественных цветов; наличие макияжа у мужчин", - объясняют в компании. ДРЕДЫ И ТАТУ Не допускаются в прическе хаотичность и небрежность, окрашивание волос, в том числе отдельных прядей, в яркие цвета, например, красный, фиолетовый, синий, зеленый, розовый, а также выбривание различных узоров на висках, затылках. "У мужчин - челки, закрывающие глаза, волосы до плеч, хвосты, дреды. У женщин - распущенные волосы, а также хвосты, дреды, мелкие косички. Волосы не должны спадать ниже плеч", - говорят в ГСЭ. Наличие татуировок нежелательно для проводников вагонов и начальников поездов, особенно на тех частях тела, которые нельзя скрыть элементами форменной одежды. "В исключительных случаях наличие татуировок допускается на открытых частях тела, но кроме лица и шеи, если они не содержат в себе непристойных и оскорбительных образов; нецензурной лексики, надписей расистского содержания или оскорбляющих чувства верующих. Такие татуировки работники поездных бригад должны скрывать элементами одежды и использовать маскирующие меры (лейкопластыри, тональный крем)", - заключили в компании.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , крым, гранд сервис экспресс