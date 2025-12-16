Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На прямую линию с Путиным поступило свыше полутора миллионов обращений - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/putin-865601368.html
На прямую линию с Путиным поступило свыше полутора миллионов обращений
На прямую линию с Путиным поступило свыше полутора миллионов обращений - 16.12.2025, ПРАЙМ
На прямую линию с Путиным поступило свыше полутора миллионов обращений
Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 1,5 миллиона, данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, которая... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:27+0300
2025-12-16T13:39+0300
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 1,5 миллиона, данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, которая занимается обработкой обращений, с ними ознакомился корреспондент РИА Новости."Всего обращений 1 520428", - говорится в данных нейросети.Также, согласно имеющимся данным, женщины обращаются чаще, чем мужчины - 66% против 34%. Каждое второе обращение (52%) поступает от граждан старше 56 лет, четверть (24%) - в возрасте от 36 до 55 лет, 14% - от 18 до 35 лет, 10% вопросов направили россияне до 18 лет.Ранее сообщалось, что по числу обращений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту является телефонный звонок.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
https://1prime.ru/20251216/peskov-865600695.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин
Владимир Путин
13:27 16.12.2025 (обновлено: 13:39 16.12.2025)
 
На прямую линию с Путиным поступило свыше полутора миллионов обращений

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,5 миллиона

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 1,5 миллиона, данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, которая занимается обработкой обращений, с ними ознакомился корреспондент РИА Новости.
"Всего обращений 1 520428", - говорится в данных нейросети.
Также, согласно имеющимся данным, женщины обращаются чаще, чем мужчины - 66% против 34%. Каждое второе обращение (52%) поступает от граждан старше 56 лет, четверть (24%) - в возрасте от 36 до 55 лет, 14% - от 18 до 35 лет, 10% вопросов направили россияне до 18 лет.
Ранее сообщалось, что по числу обращений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту является телефонный звонок.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке Путина к "Итогам года"
13:09
 
Владимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала