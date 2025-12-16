https://1prime.ru/20251216/redkozem-865560875.html

"Уйдет за рубеж". Россия всерьез взялась за редкие металлы

МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. В сентябре 2025 года президент России поручил правительству до декабря утвердить "дорожную карту" развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов (РЗМ). Это связано с ростом спроса на РЗМ в мире — их выпуск вырос с 110 тыс. тонн в 2014 году до 390 тыс. тонн в 2024-м — и готовящимся переходом к передовым технологиям на основе "зелёной" энергетики и микроэлектроники.По оценкам Роснедр, у России запасов РЗМ порядка 28,5 млн тонн (второе место в мире), однако доля страны в мировой добыче — менее 1%.Импортная зависимость и роль базовой химииКлючевыми проблемами отрасли остаются высокая зависимость от импорта сырья и реагентов, нехватка высокочистых химикатов и дефицит кадров. Россия экспортирует низкопередельные концентраты и вынуждена импортировать многие виды редких материалов, включая сверхчистые соединения. Так, более 80% необходимых для микроэлектроники реагентов высокой чистоты завозится из-за рубежа. По экспертным оценкам, на текущем этапе менее 5% добываемых РЗМ идет на глубокую переработку внутри страны. Недостаток специалистов также усиливает отставание: отрасли не хватает десятков тысяч инженеров и ученых для разработки новых технологий.Химическая промышленность должна выступить ядром новой цепочки. Запуск технологий разделения РЗМ на индивидуальные металлы и соединения — приоритет № 1. В институте "Гиредмет" уже работают лабораторные линии по выделению редких металлов из оксидов с планами масштабирования на промышленный уровень. Кроме того, созданием отечественных технологий глубокой переработки редких и редкоземельных металлов занимаются Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН и Сибирский Федеральный Университет. Важным вектором стал создаваемый в Ангаро-Енисейском регионе кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов, стратегия которого была детально обсуждена в ноябре 2025 года.Параллельно идет наработка методов производства сверхчистых веществ, востребованных в микроэлектронике и высокотехнологичных материалах. Без таких веществ производство микросхем, оптических материалов, магнитов и специальных сплавов невозможно. Развитие цепочки "от руды до конечного продукта" требует создания полного цикла: от экстракции РЗМ из руды до выпуска сложных сплавов и производства высокотехнологичных устройств. При этом инвестировать необходимо не только в отдельные переделы, но в "замкнутые" технологические цепочки.Малые производства и новые кадрыДля сокращения импортозависимости важно не только запустить следующие переделы, но и вовлечь в отрасль малые и средние компании, а также подготовить новые кадры. Гибкие малотоннажные производства позволят быстрее протестировать и внедрить новые экстрагенты и технологии очистки. Малый бизнес может оперативно организовать выпуск опытных партий веществ и мелкосерийное производство реагентов. Одновременно необходима подготовка кадров: помимо вузовских инженеров, потребуются операторы, аппаратчики и рабочие специальности для будущих химзаводов.Ставка на партнёрствоРоссия также расширяет международное сотрудничество. С китайской стороны обсуждается участие партнёров из КНР в разработке российских РЗМ-площадок. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров сообщил, что с Китаем велись "беседы о привлечении их к разработке месторождений редкоземельных металлов на территории России", в частности по переделу оксидов РЗМ (ключевой технологии, которой сегодня владеют в основном китайские и американские компании). А в декабре 2025 года в совместном заявлении лидеров России и Индии было подчеркнуто стремление "углубить сотрудничество в области разведки, обработки и переработки" критических минералов и редкоземельных элементов.Растущий спрос на литий и магниты на фоне импортозависимостиНа фоне растущего мирового спроса на литий и редкоземельные металлы Россия только формирует собственную литиевую отрасль — её контуры сегодня задают несколько опорных проектов. По прогнозам Минпромторга, в ближайшие пять лет основу развития отечественного производства лития должны обеспечить Полмостундровское месторождение в Мурманской области, Ярактинское месторождение в Иркутской области и Колмозерское месторождение на Кольском полуострове.На этом фоне значительная часть спроса на конечные продукты на основе РЗМ в России по-прежнему закрывается импортом. По статистике, в 2023 году Россия импортировала около 300 тонн готовых постоянных магнитов. Мировой рынок мощных редкоземельных магнитов оценивается примерно в $46 млрд и, по прогнозу, к 2034 г. вырастет до $116,2 млрд, при этом основными драйверами спроса станут электромобили, ветроэнергетика и микроэлектроника.От сырьевой модели к глубоким переделамКлючевая долгосрочная цель российской политики в сфере редкоземельных металлов — перейти от сырьевой экспортной модели к глубокой переработке с высокой добавленной стоимостью. Без собственных химических и металлургических производств вся цепочка останется "сырьевой", а выгода от богатых запасов уйдет за рубеж. Только налаживая интегрированные "от руды до магнитов и спецсплавов" производства и стимулируя спрос внутри страны, Россия сможет закрепить за собой значительную долю мирового рынка редких и критических минералов.Автор: Николай Цурков, президент многопрофильного холдинга "ХимМед"

