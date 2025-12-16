Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы с самой низкой стоимостью поездки на такси - 16.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самой низкой стоимостью поездки на такси
Названы регионы с самой низкой стоимостью поездки на такси - 16.12.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самой низкой стоимостью поездки на такси
Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, следует из анализа РИА Новости данных... | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Ингушетия возглавила пятерку лидеров с самой низкой средней стоимостью такси, там километр поездки обойдется в 17,85 рубля. Следом идут Липецкая (23,34 рубля за километр) и Брянская (25,77 рубля за километр) области. Замыкают топ-5 Омская (26,88 рубля за километр) и Тверская (26,8 рубля) области. При этом наиболее высокая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре текущего года была в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Так, в Ненецком АО стоимость одного километра поездки на такси составила 170 рублей, в Ямало-Ненецком АО - 154,55 рубля, а в Чукотском АО - 125 рублей. В пятерку регионов-лидеров по средней стоимости поездки на такси вошли также Республика Саха (Якутия), где поездка обойдется в 113,75 рубля за километр, и Дагестан (111,66 рубля за километр). В целом же по стране (без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) средняя стоимость одного километра поездки на такси в ноябре 2025 года составила 47,5 рубля.
00:45 16.12.2025
 
Названы регионы с самой низкой стоимостью поездки на такси

ЕМИСС: в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях самая низкая стоимость такси

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Ингушетия возглавила пятерку лидеров с самой низкой средней стоимостью такси, там километр поездки обойдется в 17,85 рубля. Следом идут Липецкая (23,34 рубля за километр) и Брянская (25,77 рубля за километр) области. Замыкают топ-5 Омская (26,88 рубля за километр) и Тверская (26,8 рубля) области.
При этом наиболее высокая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре текущего года была в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.
Так, в Ненецком АО стоимость одного километра поездки на такси составила 170 рублей, в Ямало-Ненецком АО - 154,55 рубля, а в Чукотском АО - 125 рублей.
В пятерку регионов-лидеров по средней стоимости поездки на такси вошли также Республика Саха (Якутия), где поездка обойдется в 113,75 рубля за километр, и Дагестан (111,66 рубля за километр).
В целом же по стране (без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) средняя стоимость одного километра поездки на такси в ноябре 2025 года составила 47,5 рубля.
 
