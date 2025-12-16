https://1prime.ru/20251216/regiony-865583604.html

Названы регионы с самой низкой стоимостью поездки на такси

Названы регионы с самой низкой стоимостью поездки на такси - 16.12.2025, ПРАЙМ

Названы регионы с самой низкой стоимостью поездки на такси

Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, следует из анализа РИА Новости данных... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T00:45+0300

2025-12-16T00:45+0300

2025-12-16T00:45+0300

бизнес

россия

экономика

ингушетия

ненецкий ао

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865583604.jpg?1765835156

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Ингушетия возглавила пятерку лидеров с самой низкой средней стоимостью такси, там километр поездки обойдется в 17,85 рубля. Следом идут Липецкая (23,34 рубля за километр) и Брянская (25,77 рубля за километр) области. Замыкают топ-5 Омская (26,88 рубля за километр) и Тверская (26,8 рубля) области. При этом наиболее высокая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре текущего года была в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. Так, в Ненецком АО стоимость одного километра поездки на такси составила 170 рублей, в Ямало-Ненецком АО - 154,55 рубля, а в Чукотском АО - 125 рублей. В пятерку регионов-лидеров по средней стоимости поездки на такси вошли также Республика Саха (Якутия), где поездка обойдется в 113,75 рубля за километр, и Дагестан (111,66 рубля за километр). В целом же по стране (без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) средняя стоимость одного километра поездки на такси в ноябре 2025 года составила 47,5 рубля.

ингушетия

ненецкий ао

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ингушетия, ненецкий ао, дагестан