В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
2025-12-16T23:06+0300
бизнес
росавиация
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
