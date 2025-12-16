Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия отслеживает изменения в тарифной политике Мексики - 16.12.2025, ПРАЙМ
Россия отслеживает изменения в тарифной политике Мексики
экономика
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российская сторона отслеживает изменения в тарифной политике Мексики, будет принимать решения исходя из защиты своих национальных экономических интересов, заявили в посольстве России в Мексике. "Российская сторона внимательно отслеживает изменения в тарифной политике Мексики. Вопрос о том, насколько их возможное повышение окажет влияние на двусторонние экономические отношения, находится на оценке наших профильных ведомств. При этом Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной", - сообщили в дипмиссии газете "Известия". Ранее палата депутатов Мексики одобрила проект реформы закона о налогах на импорт и экспорт, который предусматривает корректировку почти 1,5 тысяч пошлин в 17 секторах промышленности и затрагивает импорт из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран. Согласно проекту, ставки пошлин будут повышены с прежних 5-25% до 20-35%, причем ставка в 35% станет доминирующей. Ряд товаров будет обложен пошлинами по максимальной ставке до 50%.
02:01 16.12.2025
 
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российская сторона отслеживает изменения в тарифной политике Мексики, будет принимать решения исходя из защиты своих национальных экономических интересов, заявили в посольстве России в Мексике.
"Российская сторона внимательно отслеживает изменения в тарифной политике Мексики. Вопрос о том, насколько их возможное повышение окажет влияние на двусторонние экономические отношения, находится на оценке наших профильных ведомств. При этом Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной", - сообщили в дипмиссии газете "Известия".
Ранее палата депутатов Мексики одобрила проект реформы закона о налогах на импорт и экспорт, который предусматривает корректировку почти 1,5 тысяч пошлин в 17 секторах промышленности и затрагивает импорт из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран. Согласно проекту, ставки пошлин будут повышены с прежних 5-25% до 20-35%, причем ставка в 35% станет доминирующей. Ряд товаров будет обложен пошлинами по максимальной ставке до 50%.
 
