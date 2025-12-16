В России число ликвидаций МФО превысило число регистраций

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Количество ликвидаций микрофинансовых организаций (МФО) в России за последние пять превысило количество регистраций: 483 против 415, говорится в исследовании проекта "Контур.Фокус", которое есть у РИА Новости. "Количество ликвидаций превысило количество регистраций: 483 против 415. Пик ликвидаций пришелся на 2021 год, когда с рынка ушли 148 компаний. В следующие годы количество ликвидаций стало сокращаться. Для сравнения в 2024 году и неполном 2025 году (с января до 1 декабря) было 60 и 55 ликвидаций соответственно", - говорится в исследовании, в рамках которого проанализировали, как изменился рынок микрофинансовых услуг в период с 1 января 2021 года до 1 декабря 2025 года. Отмечается, что пик регистраций был в 2021 году – появилось 119 новых участников. Наименьшее количество регистраций было в 2023 году – 59. "С января 2021 года до декабря 2025 года количество участников в отрасли микрофинансовых услуг уменьшилось с 780 до 731 (минус 49 участников за четыре года)", - уточняется в материалах. По количеству регистраций в сфере микрофинансовых услуг лидирует Москва, где за четыре года появилось 190 новых компаний. Больше всего – в 2021 году – 58. На втором месте по регистрация в сфере микрофинансов – Санкт-Петербург, где с января 2021 года до декабря 2025 года было 34 регистрации. На третьем месте – с 14 регистрациями Новосибирская область. Также в пятерку регионов-лидеров попали Московская и Самарская области, где появилось по 13 новых компаний. По количеству ликвидаций в сфере микрофинансов также лидирует Москва – 174 закрытия за четыре года, больше всего в 2021 году – 69, меньше всего в 2024 году – 19. На втором месте с 28 ликвидациями за четыре года оказался Санкт-Петербург, наибольшее количество ликвидаций было в 2023 году, а в 2024 году, напротив, ни одна компания не закрылась. На третьем месте – Самарская область, где за этот период закрылись 20 компаний, пик был в 2023 года, когда шесть участников ушли с рынка. "По данным на декабрь 2025 года, больше всего участников в сфере микрофинансов работает в Москве – 216 (плюс 16 участников за четыре года, рост на 8%)", - уточняется в исследовании. Там же отмечается, что на 1 декабря 2025 года практически всю сферу микрофинансов занимают юрлица – на них приходится 99,32% доли и только 0,38% рынка – на индивидуальных предпринимателей, при этом их доля за четыре года выросла на 0,30%. Если говорить о количестве участников, то в отрасли микрофинансов действует пять индивидуальных предпринимателей (плюс два участника за четыре года, рост на 66,67%) и 726 юридических лиц (минус 51 участник за четыре года, сокращение на 6,56%), говорится в материалах. "Отрасль микрофинансовых услуг сокращается. Это можно объяснить сразу несколькими причинами. Первая – высокая закредитованность населения – растет количество просрочек платежей, что ведет к потере выручки самих МФО. Вторая – ужесточение государственного регулирования, призванного уберечь население от "долговой ловушки": отзыв лицензий, ограничения на взятие кредита", - прокомментировала аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова.
