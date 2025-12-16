https://1prime.ru/20251216/rossija-865585941.html

Россия увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан втрое

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 58,2 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные таможни республики. Благодаря такой динамике России удалось заметно нарастить свою долю в соответствующем импорте Казахстана: за 10 месяцев прошлого года на страну приходилось менее 1%, а в текущем году доля достигла 2,6%. При этом импортировал Казахстан легковушки традиционно в основном из дальнего зарубежья: 47,6% его потребностей обеспечил Китай, 28,5% - Южная Корея и еще 10% - США. В то же время Россия сократила поставки в Казахстан мотоциклов и мопедов в восемь раз - до 511,5 тысячи долларов.

