Россия в ноябре нарастила импорт лапши из Южной Кореи
2025-12-16T06:47+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре продолжила наращивать импорт лапши из Южной Кореи, благодаря чему его объемы достигли исторического максимума, а РФ при этом вошла в пятерку основных покупателей, выяснило РИА Новости, проанализировав данные южнокорейской статслужбы.
Суммарный экспорт различных видов лапши Южной Кореей в Россию по итогам ноября составил 5,9 миллиона долларов (1,3 тысячи тонн) - максимум за всю современную историю. За месяц поставки выросли на 16%, а в годовом выражении - в 1,7 раза.
При этом Россия среди главных покупателей этого продукта у Южной Кореи за месяц поднялась на пятое с седьмого места. Также в топ-5 вошли Китай (37,7 миллиона долларов), США (21,1 миллиона), Япония (7,3 миллиона) и Канада (6,5 миллиона).
Больше всего россияне, как правило, импортируют лапшу быстрого приготовления - в ноябре поставки достигли 5,89 миллиона долларов. Также в ноябре были совсем небольшие поставки яичной лапши - на 40 тысяч долларов.
Кроме макаронных изделий Москва также покупает у Сеула дамплинги. За ноябрь их экспорт в РФ достиг максимальных с марта 2023 года 176 тысяч долларов. В месячном выражении поставки выросли на четверть, а в годовом сократились на треть.
Россия в ноябре нарастила импорт лапши из Южной Кореи до исторического максимума
