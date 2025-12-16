Россия нарастила импорт бразильского кофе до рекордных $390 миллионов

https://1prime.ru/20251216/rossija-865589282.html
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре нарастила импорт бразильского кофе до рекордных 390 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Бразилии.
Всего с начала года Бразилия поставила кофе в Россию на 392,6 миллиона долларов против 232,3 миллиона за аналогичный периода 2024 года. Настолько крупных закупок еще не было ни разу в истории.
Одновременно достиг максимальных значений и объем импорта - 62,3 тысячи тонн, что на 13% больше показателя за прошлый год.
В результате Россия стала 11-м крупнейшим импортером бразильского кофе. При этом больше всего закупает Германия (2,1 миллиарда долларов) и США (1,8 миллиарда долларов). Тройку основных экспортных рынков замыкает Италия (1,2 миллиарда долларов).
Также на многомиллионные суммы Бразилия поставляет кофе в Японию (923,1 миллиона долларов) и Бельгию (885,9 миллиона долларов). Почти вдвое меньше - уже в Нидерланды (504,5 миллиона долларов), Турцию (499,9 миллиона долларов) и Испанию (431,4 миллиона долларов). На десятом месте расположился Китай (405,6 миллиона долларов).
