Россия нарастила импорт бразильского кофе до рекордных $390 миллионов

Россия нарастила импорт бразильского кофе до рекордных $390 миллионов

2025-12-16T07:21+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре нарастила импорт бразильского кофе до рекордных 390 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Бразилии. Всего с начала года Бразилия поставила кофе в Россию на 392,6 миллиона долларов против 232,3 миллиона за аналогичный периода 2024 года. Настолько крупных закупок еще не было ни разу в истории. Одновременно достиг максимальных значений и объем импорта - 62,3 тысячи тонн, что на 13% больше показателя за прошлый год. В результате Россия стала 11-м крупнейшим импортером бразильского кофе. При этом больше всего закупает Германия (2,1 миллиарда долларов) и США (1,8 миллиарда долларов). Тройку основных экспортных рынков замыкает Италия (1,2 миллиарда долларов). Также на многомиллионные суммы Бразилия поставляет кофе в Японию (923,1 миллиона долларов) и Бельгию (885,9 миллиона долларов). Почти вдвое меньше - уже в Нидерланды (504,5 миллиона долларов), Турцию (499,9 миллиона долларов) и Испанию (431,4 миллиона долларов). На десятом месте расположился Китай (405,6 миллиона долларов).

