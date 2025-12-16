Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла - 16.12.2025
В России разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла
В России разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла - 16.12.2025, ПРАЙМ
В России разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла
Российские ученые разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГТУ "СТАНКИН". | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T07:42+0300
2025-12-16T07:42+0300
общество
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские ученые разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГТУ "СТАНКИН". "Разрабатывается установка, которая прогревает весь объем будущей детали равномерно, как в духовке. Это значит, что между слоями не будет резкого перепада температуры. В результате исключается риск деформаций и трещин, а изделие получается нужной плотности и прочности", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что новый подход позволит печатать прочные и легкие детали для авиации и космоса, избегая брака. Кроме того, благодаря принтеру произойдет постепенный отказ от использования специальных порошков, при сплаве которых возникает огромная разница температур: нижние слои металла уже остывают, а верхние — раскалены. Сейчас команда ученых сосредоточена на создании рабочего прототипа и отработке технологии на алюминиевых сплавах — это первый шаг. В будущем подход позволит работать и со сталями. "Таким образом, станкиновцы создают не просто 3D-принтер, а новую философию металлической печати. Это настоящий прорыв в аддитивных технологиях", - заключили в вузе.
общество
Общество
07:42 16.12.2025
 
В России разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла

Российские ученые разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские ученые разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГТУ "СТАНКИН".
"Разрабатывается установка, которая прогревает весь объем будущей детали равномерно, как в духовке. Это значит, что между слоями не будет резкого перепада температуры. В результате исключается риск деформаций и трещин, а изделие получается нужной плотности и прочности", - говорится в сообщении.
В вузе отметили, что новый подход позволит печатать прочные и легкие детали для авиации и космоса, избегая брака.
Кроме того, благодаря принтеру произойдет постепенный отказ от использования специальных порошков, при сплаве которых возникает огромная разница температур: нижние слои металла уже остывают, а верхние — раскалены.
Сейчас команда ученых сосредоточена на создании рабочего прототипа и отработке технологии на алюминиевых сплавах — это первый шаг. В будущем подход позволит работать и со сталями.
"Таким образом, станкиновцы создают не просто 3D-принтер, а новую философию металлической печати. Это настоящий прорыв в аддитивных технологиях", - заключили в вузе.
 
Заголовок открываемого материала