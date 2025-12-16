В России разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла

https://1prime.ru/20251216/rossija-865589833.html

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российские ученые разрабатывают 3D-принтер для печати сложных деталей из металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГТУ "СТАНКИН". "Разрабатывается установка, которая прогревает весь объем будущей детали равномерно, как в духовке. Это значит, что между слоями не будет резкого перепада температуры. В результате исключается риск деформаций и трещин, а изделие получается нужной плотности и прочности", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что новый подход позволит печатать прочные и легкие детали для авиации и космоса, избегая брака. Кроме того, благодаря принтеру произойдет постепенный отказ от использования специальных порошков, при сплаве которых возникает огромная разница температур: нижние слои металла уже остывают, а верхние — раскалены. Сейчас команда ученых сосредоточена на создании рабочего прототипа и отработке технологии на алюминиевых сплавах — это первый шаг. В будущем подход позволит работать и со сталями. "Таким образом, станкиновцы создают не просто 3D-принтер, а новую философию металлической печати. Это настоящий прорыв в аддитивных технологиях", - заключили в вузе.

