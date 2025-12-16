Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-16T12:34+0300
2025-12-16T12:34+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
казахстан
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия сократила экспорт зерна в Казахстан в январе-октябре более чем втрое, заметнее всего по сравнению с прошлым годом просела пшеница, выяснило РИА Новости, изучив данные таможни республики. Российские поставки в отчетном периоде составили 98,2 миллиона долларов. Большая часть поставок традиционно пришлась на пшеницу (79%), которая показала и самую заметную отрицательную динамику - снижение в 3,7 раз год к году. Вторую наиболее весомую долю в поставках занял ячмень - 12% всех отгрузок. За год объемы снизились вдвое. По 3% пришлось на кукурузу и рис. Российский экспорт кукурузы в Казахстан снизился почти на четверть, а риса - вдвое. При этом Россия продолжает оставаться ключевым поставщиком зерна в Казахстан - за неполный 2025 год она обеспечила 83% его импортных потребностей.
сельское хозяйство, россия, казахстан
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
12:34 16.12.2025
 
Россия сократила экспорт зерна в Казахстан

Россия сократила экспорт зерна в Казахстан в январе-октябре более чем втрое

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Колосья пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия сократила экспорт зерна в Казахстан в январе-октябре более чем втрое, заметнее всего по сравнению с прошлым годом просела пшеница, выяснило РИА Новости, изучив данные таможни республики.
Российские поставки в отчетном периоде составили 98,2 миллиона долларов. Большая часть поставок традиционно пришлась на пшеницу (79%), которая показала и самую заметную отрицательную динамику - снижение в 3,7 раз год к году.
Вторую наиболее весомую долю в поставках занял ячмень - 12% всех отгрузок. За год объемы снизились вдвое. По 3% пришлось на кукурузу и рис. Российский экспорт кукурузы в Казахстан снизился почти на четверть, а риса - вдвое.
При этом Россия продолжает оставаться ключевым поставщиком зерна в Казахстан - за неполный 2025 год она обеспечила 83% его импортных потребностей.
Патрушев рассказал о сборе урожая зерна в России
