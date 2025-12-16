https://1prime.ru/20251216/rossiya--865599669.html

Россия сократила экспорт зерна в Казахстан

экономика

сельское хозяйство

россия

казахстан

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия сократила экспорт зерна в Казахстан в январе-октябре более чем втрое, заметнее всего по сравнению с прошлым годом просела пшеница, выяснило РИА Новости, изучив данные таможни республики. Российские поставки в отчетном периоде составили 98,2 миллиона долларов. Большая часть поставок традиционно пришлась на пшеницу (79%), которая показала и самую заметную отрицательную динамику - снижение в 3,7 раз год к году. Вторую наиболее весомую долю в поставках занял ячмень - 12% всех отгрузок. За год объемы снизились вдвое. По 3% пришлось на кукурузу и рис. Российский экспорт кукурузы в Казахстан снизился почти на четверть, а риса - вдвое. При этом Россия продолжает оставаться ключевым поставщиком зерна в Казахстан - за неполный 2025 год она обеспечила 83% его импортных потребностей.

казахстан

