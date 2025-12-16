https://1prime.ru/20251216/rossiya-865594617.html

Россия нарастила ввоз мяса из Бразилии до максимума с 2014 года

Россия в ноябре закупила мясо из Бразилии почти на 80 миллионов долларов - это максимум с 2014 года, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Бразилии. | 16.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре закупила мясо из Бразилии почти на 80 миллионов долларов - это максимум с 2014 года, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Бразилии. Так, в конце осени бразильские компании поставили на российский рынок мяса на 78,6 миллиона долларов. Показатель увеличился почти вдвое за месяц и в восемь раз - за год. Более высокой суммы месячные закупки из Бразилии достигали в январе 2014 года: тогда импорт мяса составил 84,2 миллиона долларов. При этом за 11 месяцев Россия ввезла бразильского мяса на 443,9 миллиона долларов против 329,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это максимальная сумма с 2015 года, когда экспорт мяса из Бразилии достигал 511 миллионов долларов. В результате Россия стала четвертым крупнейшим импортером мяса из Бразилии, сместив с этого места Филиппины (394,6 миллиона долларов), которые замкнули пятерку основных экспортных рынков. Больше всего у Бразилии в текущем году покупали мяса Китай (8 миллиардов долларов), США (952,2 миллиона долларов) и Мексика (476,2 миллиона долларов).

