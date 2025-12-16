https://1prime.ru/20251216/rossiya-865594617.html
Россия нарастила ввоз мяса из Бразилии до максимума с 2014 года
Россия нарастила ввоз мяса из Бразилии до максимума с 2014 года - 16.12.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила ввоз мяса из Бразилии до максимума с 2014 года
Россия в ноябре закупила мясо из Бразилии почти на 80 миллионов долларов - это максимум с 2014 года, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Бразилии. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:03+0300
2025-12-16T11:03+0300
2025-12-16T11:03+0300
экономика
мировая экономика
россия
бразилия
филиппины
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83794/97/837949708_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_962974d33b66c51806e58751a171d73d.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия в ноябре закупила мясо из Бразилии почти на 80 миллионов долларов - это максимум с 2014 года, подсчитало РИА Новости по данным статслужбы Бразилии. Так, в конце осени бразильские компании поставили на российский рынок мяса на 78,6 миллиона долларов. Показатель увеличился почти вдвое за месяц и в восемь раз - за год. Более высокой суммы месячные закупки из Бразилии достигали в январе 2014 года: тогда импорт мяса составил 84,2 миллиона долларов. При этом за 11 месяцев Россия ввезла бразильского мяса на 443,9 миллиона долларов против 329,7 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это максимальная сумма с 2015 года, когда экспорт мяса из Бразилии достигал 511 миллионов долларов. В результате Россия стала четвертым крупнейшим импортером мяса из Бразилии, сместив с этого места Филиппины (394,6 миллиона долларов), которые замкнули пятерку основных экспортных рынков. Больше всего у Бразилии в текущем году покупали мяса Китай (8 миллиардов долларов), США (952,2 миллиона долларов) и Мексика (476,2 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20251209/kofe-865380687.html
бразилия
филиппины
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83794/97/837949708_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_03f53bc869335fb1ee69ca71d8c9fc81.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, бразилия, филиппины, китай
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ФИЛИППИНЫ, КИТАЙ
Россия нарастила ввоз мяса из Бразилии до максимума с 2014 года
Россия в ноябре закупила мясо из Бразилии на рекордные 80 миллионов долларов