В работе умных устройств "Яндекса" произошел сбой

В работе умных устройств "Яндекса" произошел сбой

2025-12-16T18:06+0300

технологии

яндекс

downdetector

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Ряд пользователей умных устройств от "Яндекса" столкнулись с кратковременным сбоем, сейчас все проблемы устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "У некоторых пользователей возникли кратковременные трудности в работе умных устройств. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе. Согласно данным детектора мониторинга сбоев Downdetector, около 17 часов вечера по московскому времени был зафиксирован сбой виртуального ассистента "Алиса" - пользователи жаловались на работу умного дома. Всего за сутки была направлена сотня жалоб.

