В работе умных устройств "Яндекса" произошел сбой - 16.12.2025
В работе умных устройств "Яндекса" произошел сбой
2025-12-16T18:06+0300
2025-12-16T18:06+0300
технологии
яндекс
downdetector
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Ряд пользователей умных устройств от "Яндекса" столкнулись с кратковременным сбоем, сейчас все проблемы устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "У некоторых пользователей возникли кратковременные трудности в работе умных устройств. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе. Согласно данным детектора мониторинга сбоев Downdetector, около 17 часов вечера по московскому времени был зафиксирован сбой виртуального ассистента "Алиса" - пользователи жаловались на работу умного дома. Всего за сутки была направлена сотня жалоб.
2025
технологии, яндекс, downdetector
Технологии, Яндекс, Downdetector
18:06 16.12.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Ряд пользователей умных устройств от "Яндекса" столкнулись с кратковременным сбоем, сейчас все проблемы устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"У некоторых пользователей возникли кратковременные трудности в работе умных устройств. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Согласно данным детектора мониторинга сбоев Downdetector, около 17 часов вечера по московскому времени был зафиксирован сбой виртуального ассистента "Алиса" - пользователи жаловались на работу умного дома. Всего за сутки была направлена сотня жалоб.
Логотип компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Яндекс хочет отсудить бренд "Go" у транспортной компании
Заголовок открываемого материала