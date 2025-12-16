https://1prime.ru/20251216/rossiya-865616211.html
"Не произойдет". В США дерзко высказались об истерии вокруг России
"Не произойдет". В США дерзко высказались об истерии вокруг России - 16.12.2025, ПРАЙМ
"Не произойдет". В США дерзко высказались об истерии вокруг России
Европейским государствам не удастся получить финансовую поддержку от ЕС, прикрываясь надуманной угрозой со стороны России, высказался американский журналист... | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Европейским государствам не удастся получить финансовую поддержку от ЕС, прикрываясь надуманной угрозой со стороны России, высказался американский журналист Томас Фази в социальной сети X. "Параноидальные и одержимые войной восточные государства ЕС, доведшие себя до банкротства из-за иррациональной русофобии, теперь просят другие страны оплатить их счета. Прошу прощения, но этого не произойдет", — считает он. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью для Financial Times во вторник настоятельно призвал страны ЕС выделить больше средств на оборону государств у границ с Россией из-за якобы российской угрозы.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Кремль неоднократно выражал обеспокоенность увеличением присутствия военно-политического блока в Европе. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто пугают своё население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
