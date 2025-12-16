https://1prime.ru/20251216/rossiya-865617809.html

Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш"

Три четверти топлива для АЭС "Пакш" в Венгрии будет российского производства и после 2028 года, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош. | 16.12.2025, ПРАЙМ

БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Три четверти топлива для АЭС "Пакш" в Венгрии будет российского производства и после 2028 года, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в начале декабря, что на АЭС "Пакш" прибыла очередная партия топлива из РФ, последняя в этом году, теперь запасы обеспечены до ноября 2028 года. "Согласно планам, после 2028 года на АЭС "Пакш" будут использоваться на три четверти французские тепловыделяющие элементы, изготовленные по российской лицензии, и на одну четверть американские", - сказал Лантош в эфире InfoRadió. По его словам, Венгрия закупает и французские тепловыделяющие элементы, произведённые компанией Framatome по российской лицензии. "По сути три четверти топлива будет поставляться российско-французским совместным предприятием, а оставшаяся четверть тепловыделяющих элементов, согласно планам, будет поставляться американской компанией Westinghouse после процесса лицензирования", - отметил Лантош. Гендиректор управляющей компании MVM Paksi Atomerömű Zrt. Янош Петер Хорват ранее отмечал, что Венгрия обсуждает три возможных варианта диверсификации поставок топлива для АЭС "Пакш" с участием американской компании Westinghouse, французской Framatome и "Росатома", есть вариант производства аналогов российского топлива. При этом в администрации премьер-министра Венгрии заявили, что единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, а Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".

