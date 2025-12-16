Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш" - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/rossiya-865617809.html
Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш"
Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш" - 16.12.2025, ПРАЙМ
Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш"
Три четверти топлива для АЭС "Пакш" в Венгрии будет российского производства и после 2028 года, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T20:58+0300
2025-12-16T20:58+0300
венгрия
рф
будапешт
петер сийярто
аэс "пакш"
framatome
westinghouse
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_0:40:765:470_1920x0_80_0_0_c990b463408daa1fd0922fea9dfd913e.jpg
БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Три четверти топлива для АЭС "Пакш" в Венгрии будет российского производства и после 2028 года, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в начале декабря, что на АЭС "Пакш" прибыла очередная партия топлива из РФ, последняя в этом году, теперь запасы обеспечены до ноября 2028 года. "Согласно планам, после 2028 года на АЭС "Пакш" будут использоваться на три четверти французские тепловыделяющие элементы, изготовленные по российской лицензии, и на одну четверть американские", - сказал Лантош в эфире InfoRadió. По его словам, Венгрия закупает и французские тепловыделяющие элементы, произведённые компанией Framatome по российской лицензии. "По сути три четверти топлива будет поставляться российско-французским совместным предприятием, а оставшаяся четверть тепловыделяющих элементов, согласно планам, будет поставляться американской компанией Westinghouse после процесса лицензирования", - отметил Лантош. Гендиректор управляющей компании MVM Paksi Atomerömű Zrt. Янош Петер Хорват ранее отмечал, что Венгрия обсуждает три возможных варианта диверсификации поставок топлива для АЭС "Пакш" с участием американской компании Westinghouse, французской Framatome и "Росатома", есть вариант производства аналогов российского топлива. При этом в администрации премьер-министра Венгрии заявили, что единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, а Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
https://1prime.ru/20251213/aes-865508240.html
https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865614851.html
венгрия
рф
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80593/81/805938133_43:0:723:510_1920x0_80_0_0_e2a41fea630f28dc3081d954165665de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, рф, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш", framatome, westinghouse, мировая экономика
ВЕНГРИЯ, РФ, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Framatome, Westinghouse, Мировая экономика
20:58 16.12.2025
 
Глава Минэнерго Венгрии рассказал о топливе для АЭС "Пакш"

Лантош: три четверти топлива для АЭС "Пакш" будет российского производства

© Фото : АЭС "Пакш"АЭС "Пакш"
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
АЭС "Пакш". Архивное фото
© Фото : АЭС "Пакш"
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Три четверти топлива для АЭС "Пакш" в Венгрии будет российского производства и после 2028 года, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил в начале декабря, что на АЭС "Пакш" прибыла очередная партия топлива из РФ, последняя в этом году, теперь запасы обеспечены до ноября 2028 года.
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
В Венгрии началась укладка арматуры под первый бетон АЭС "Пакш-2"
13 декабря, 11:00
"Согласно планам, после 2028 года на АЭС "Пакш" будут использоваться на три четверти французские тепловыделяющие элементы, изготовленные по российской лицензии, и на одну четверть американские", - сказал Лантош в эфире InfoRadió.
По его словам, Венгрия закупает и французские тепловыделяющие элементы, произведённые компанией Framatome по российской лицензии.
"По сути три четверти топлива будет поставляться российско-французским совместным предприятием, а оставшаяся четверть тепловыделяющих элементов, согласно планам, будет поставляться американской компанией Westinghouse после процесса лицензирования", - отметил Лантош.
Гендиректор управляющей компании MVM Paksi Atomerömű Zrt. Янош Петер Хорват ранее отмечал, что Венгрия обсуждает три возможных варианта диверсификации поставок топлива для АЭС "Пакш" с участием американской компании Westinghouse, французской Framatome и "Росатома", есть вариант производства аналогов российского топлива. При этом в администрации премьер-министра Венгрии заявили, что единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, а Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Венгрия подписала контракт с Chevron на поставку двух миллиардов кубов СПГ
19:17
 
ВЕНГРИЯРФБудапештПетер СийяртоАЭС "Пакш"FramatomeWestinghouseМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала