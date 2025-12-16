https://1prime.ru/20251216/rossiya-865618793.html
Журналисты из недружественных стран будут на Прямой линии с Путиным
Журналисты из недружественных стран будут на Прямой линии с Путиным - 16.12.2025, ПРАЙМ
Журналисты из недружественных стран будут на Прямой линии с Путиным
Зарубежные журналисты, в том числе представители СМИ из недружественных стран, примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным" и получат возможность задать... | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Зарубежные журналисты, в том числе представители СМИ из недружественных стран, примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным" и получат возможность задать свой вопрос президенту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, они будут. Будут и из дружественных стран. И те, кто продолжают здесь работать из недружественных стран. Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех", - сказал Песков журналистам.
Журналисты из недружественных стран будут на Прямой линии с Путиным
Песков: журналисты из недружественных стран будут на Прямой линии с Путиным