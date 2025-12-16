"Переложить на Путина". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
Политик Мема назвал слова премьера Финляндии о российской угрозе отвлекающим маневром
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пытается отвлечь внимание граждан страны от своих политических неудач, делая заявления о якобы существующей российской угрозе, предположил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
"Петтери Орпо запугивает людей ложными утверждениями о несуществующей российской угрозе. Россия не намерена нападать на Финляндию или другие страны Европы. Зачем нужна оппозиция, если можно все свои политические провалы переложить на Владимира Путина?" — написал он.
Политик также призвал финского премьера перестать лгать, поскольку ситуация "становится слишком опасной", а это, по его мнению, может привести к "настоящему конфликту с Россией".
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью для Financial Times во вторник настоятельно призвал страны ЕС выделить больше средств на оборону государств у границ с Россией из-за якобы российской угрозы.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Кремль неоднократно выражал обеспокоенность увеличением присутствия военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто пугают своё население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".