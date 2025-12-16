https://1prime.ru/20251216/rossiya-865619245.html

"Переложить на Путина". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией

2025-12-16T22:46+0300

финляндия

европа

москва

владимир путин

такер карлсон

нато

ес

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пытается отвлечь внимание граждан страны от своих политических неудач, делая заявления о якобы существующей российской угрозе, предположил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X. "Петтери Орпо запугивает людей ложными утверждениями о несуществующей российской угрозе. Россия не намерена нападать на Финляндию или другие страны Европы. Зачем нужна оппозиция, если можно все свои политические провалы переложить на Владимира Путина?" — написал он. Политик также призвал финского премьера перестать лгать, поскольку ситуация "становится слишком опасной", а это, по его мнению, может привести к "настоящему конфликту с Россией".Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью для Financial Times во вторник настоятельно призвал страны ЕС выделить больше средств на оборону государств у границ с Россией из-за якобы российской угрозы.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Кремль неоднократно выражал обеспокоенность увеличением присутствия военно-политического блока в Европе.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, так как в этом нет смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто пугают своё население вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

финляндия

европа

москва

2025

