СМИ рассказали о задержании россиян по прилету в Таиланд
В Таиланде были задержаны российские туристы по подозрению в шпионаже на фоне конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщает Life. | 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В Таиланде были задержаны российские туристы по подозрению в шпионаже на фоне конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщает Life. "Супруги из России просидели в спецприемнике почти неделю, после чего были депортированы. Местные пограничники приняли их за шпионов", — говорится в публикации.Известно, что двое россиян прилетели из Филиппин, путешествуя по странам Азии. Однако, на паспортном контроле им было отказано во въезде в Таиланд после проверочных процедур. Как пояснила пара, пограничникам не понравилось большое количество виз других стран в их паспортах, даже несмотря на отсутствие штампа Камбоджи. Российские супруги оказались в спецприемнике в аэропорту наряду с другими россиянами, оказавшимися в схожей ситуации. Они выразили недовольство грубым обращением со стороны сотрудников и запретом на доступ к медикаментам, находящимся в их багаже. В итоге им пришлось вернуться на Филиппины. Илья Ильин, глава консульского отдела посольства России в Бангкоке, отметил, что случаи депортации россиян из Таиланда участились, в основном из-за нарушений визового режима. Дипломат также пояснил, что власти Таиланда усилили меры контроля за пребыванием иностранцев и начали уделять более пристальное внимание выявлению лиц с просроченными визами.
