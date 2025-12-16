Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о задержании россиян по прилету в Таиланд - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/rossiyane-865611257.html
СМИ рассказали о задержании россиян по прилету в Таиланд
СМИ рассказали о задержании россиян по прилету в Таиланд - 16.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о задержании россиян по прилету в Таиланд
В Таиланде были задержаны российские туристы по подозрению в шпионаже на фоне конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщает Life. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T17:04+0300
2025-12-16T17:04+0300
таиланд
камбоджа
филиппины
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863514024_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18b0de05ab3022af521a86f1de7e4481.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В Таиланде были задержаны российские туристы по подозрению в шпионаже на фоне конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщает Life. "Супруги из России просидели в спецприемнике почти неделю, после чего были депортированы. Местные пограничники приняли их за шпионов", — говорится в публикации.Известно, что двое россиян прилетели из Филиппин, путешествуя по странам Азии. Однако, на паспортном контроле им было отказано во въезде в Таиланд после проверочных процедур. Как пояснила пара, пограничникам не понравилось большое количество виз других стран в их паспортах, даже несмотря на отсутствие штампа Камбоджи. Российские супруги оказались в спецприемнике в аэропорту наряду с другими россиянами, оказавшимися в схожей ситуации. Они выразили недовольство грубым обращением со стороны сотрудников и запретом на доступ к медикаментам, находящимся в их багаже. В итоге им пришлось вернуться на Филиппины. Илья Ильин, глава консульского отдела посольства России в Бангкоке, отметил, что случаи депортации россиян из Таиланда участились, в основном из-за нарушений визового режима. Дипломат также пояснил, что власти Таиланда усилили меры контроля за пребыванием иностранцев и начали уделять более пристальное внимание выявлению лиц с просроченными визами.
https://1prime.ru/20251216/turoperatory--865600343.html
https://1prime.ru/20251210/rst-865411914.html
https://1prime.ru/20251210/rst-865411914.html
таиланд
камбоджа
филиппины
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863514024_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_03e281e9130fe10ebefb8a12b0030f33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
таиланд, камбоджа, филиппины, россия
ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, ФИЛИППИНЫ, РОССИЯ
17:04 16.12.2025
 
СМИ рассказали о задержании россиян по прилету в Таиланд

Туристов из РФ пять дней держали в спецприемнике по прилету в Таиланд

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В Таиланде были задержаны российские туристы по подозрению в шпионаже на фоне конфликта между Камбоджей и Таиландом, сообщает Life.
"Супруги из России просидели в спецприемнике почти неделю, после чего были депортированы. Местные пограничники приняли их за шпионов", — говорится в публикации.
Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Российские туроператоры рассказали о ситуации с въездом в Таиланд
12:59
Известно, что двое россиян прилетели из Филиппин, путешествуя по странам Азии. Однако, на паспортном контроле им было отказано во въезде в Таиланд после проверочных процедур. Как пояснила пара, пограничникам не понравилось большое количество виз других стран в их паспортах, даже несмотря на отсутствие штампа Камбоджи.
Российские супруги оказались в спецприемнике в аэропорту наряду с другими россиянами, оказавшимися в схожей ситуации. Они выразили недовольство грубым обращением со стороны сотрудников и запретом на доступ к медикаментам, находящимся в их багаже. В итоге им пришлось вернуться на Филиппины.
Бангкок, Таиланд
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд
10 декабря, 17:41
Илья Ильин, глава консульского отдела посольства России в Бангкоке, отметил, что случаи депортации россиян из Таиланда участились, в основном из-за нарушений визового режима.
Дипломат также пояснил, что власти Таиланда усилили меры контроля за пребыванием иностранцев и начали уделять более пристальное внимание выявлению лиц с просроченными визами.
Бангкок, Таиланд
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд
10 декабря, 17:41
 
ТАИЛАНДКАМБОДЖАФИЛИППИНЫРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала