Ставка RUONIA 15 декабря снизилась на 0,06 п.п.

2025-12-16T14:32+0300

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в понедельник, 15 декабря, снизилась на 0,06 процентного пункта и составила 15,85%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 739,13 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

