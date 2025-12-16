Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Рябков сделал заявление по украинскому кризису
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса. "Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса", - сказал Рябков в интервью ABC News, отвечая на соответствующий вопрос.
11:27 16.12.2025
 
Сергей Рябков
Сергей Рябков
Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса.
"Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса", - сказал Рябков в интервью ABC News, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Украины Владимир Зеленский
"Под руководством Запада". Зеленского предупредили о готовящемся заговоре
Вчера, 06:59
 
