https://1prime.ru/20251216/ryabkov-865595180.html

Рябков сделал заявление по украинскому кризису

Рябков сделал заявление по украинскому кризису - 16.12.2025, ПРАЙМ

Рябков сделал заявление по украинскому кризису

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T11:27+0300

2025-12-16T11:27+0300

2025-12-16T11:27+0300

политика

россия

мировая экономика

сергей рябков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/80374/72/803747279_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a6d5e3b32031cfa94f091ae0d9298a43.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса. "Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса", - сказал Рябков в интервью ABC News, отвечая на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865547284.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сергей рябков, мид рф