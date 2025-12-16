https://1prime.ru/20251216/ryabkov-865595180.html
Рябков сделал заявление по украинскому кризису
Рябков сделал заявление по украинскому кризису - 16.12.2025, ПРАЙМ
Рябков сделал заявление по украинскому кризису
16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что стороны находятся на пороге решения украинского кризиса. "Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса", - сказал Рябков в интервью ABC News, отвечая на соответствующий вопрос.
