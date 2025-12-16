https://1prime.ru/20251216/ryabkov-865596087.html
Россия приложит усилия для разрешения разногласий по Украине, заявил Рябков
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия готова приложить усилия для преодоления разногласий в подходах к урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Если мы хотим достичь действительно устойчивого решения, которое будет решать первопричины конфликта, чем больше мы ждем, тем сложнее. Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах тоже очевидны. Но это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому", - сказал Рябков в интервью ABC News.
