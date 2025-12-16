Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия приложит усилия для разрешения разногласий по Украине, заявил Рябков - 16.12.2025
Россия приложит усилия для разрешения разногласий по Украине, заявил Рябков
Россия приложит усилия для разрешения разногласий по Украине, заявил Рябков - 16.12.2025, ПРАЙМ
Россия приложит усилия для разрешения разногласий по Украине, заявил Рябков
Россия готова приложить усилия для преодоления разногласий в подходах к урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T11:55+0300
2025-12-16T11:55+0300
россия
украина
сергей рябков
мид рф
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия готова приложить усилия для преодоления разногласий в подходах к урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Если мы хотим достичь действительно устойчивого решения, которое будет решать первопричины конфликта, чем больше мы ждем, тем сложнее. Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах тоже очевидны. Но это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому", - сказал Рябков в интервью ABC News.
украина
россия, украина, сергей рябков, мид рф
РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Рябков, МИД РФ
11:55 16.12.2025
 
Россия приложит усилия для разрешения разногласий по Украине, заявил Рябков

Рябков: Россия приложит усилия для преодоления разногласий по Украине

© РИА Новости . Валерий Мельников
Сергей Рябков
Сергей Рябков - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия готова приложить усилия для преодоления разногласий в подходах к урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если мы хотим достичь действительно устойчивого решения, которое будет решать первопричины конфликта, чем больше мы ждем, тем сложнее. Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах тоже очевидны. Но это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому", - сказал Рябков в интервью ABC News.
Рябков сделал заявление по украинскому кризису
11:27
 
РОССИЯ УКРАИНА Сергей Рябков МИД РФ
 
 
