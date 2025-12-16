Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, заявил Рябков
Политика
Россия не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, заявил Рябков
Россия не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, заявил Рябков - 16.12.2025, ПРАЙМ
Россия не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, заявил Рябков
Россия никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции... | 16.12.2025, ПРАЙМ
политика
россия
общество
сша
украина
киев
сергей рябков
нато
мид рф
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не знаем, чем закончились переговоры последних дней между администрацией США и переговорщиками из Киева. Мы, конечно, с нетерпением ожидаем услышать от США больше о том, где мы сейчас находимся. И мы без предубеждений, открыто подходим к тому, что какие решения могли быть там достигнуты. Но мы совершенно точно никогда не подпишемся, не согласимся на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории", - сказал Рябков в интервью телеканалу ABC News. "Нет, нет, нет. Коалиция желающих - это то же самое (что и НАТО - ред.). А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО", - добавил замминистра, отвечая на уточняющий вопрос, согласится ли Россия на присутствие военнослужащих войск европейских стран "коалиции желающих".
12:20 16.12.2025
 
Россия не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, заявил Рябков

Рябков: Россия никогда не согласится на размещение войск НАТО на Украине

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Россия никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не знаем, чем закончились переговоры последних дней между администрацией США и переговорщиками из Киева. Мы, конечно, с нетерпением ожидаем услышать от США больше о том, где мы сейчас находимся. И мы без предубеждений, открыто подходим к тому, что какие решения могли быть там достигнуты. Но мы совершенно точно никогда не подпишемся, не согласимся на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории", - сказал Рябков в интервью телеканалу ABC News.
"Нет, нет, нет. Коалиция желающих - это то же самое (что и НАТО - ред.). А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО", - добавил замминистра, отвечая на уточняющий вопрос, согласится ли Россия на присутствие военнослужащих войск европейских стран "коалиции желающих".
США выдвинули Украине жесткий ультиматум, пишут СМИ
10:24
 
