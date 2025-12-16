https://1prime.ru/20251216/rynok-865589371.html
Российский рынок аддитивных технологий вырастет на 20%
Российский рынок аддитивных технологий вырастет на 20% - 16.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок аддитивных технологий вырастет на 20%
Российский рынок аддитивных технологий в этом году вырастет примерно на 20% - до 22 миллиарда рублей, а к 2030 году может увеличиться до 58,2 миллиарда рублей,... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T07:24+0300
2025-12-16T07:24+0300
2025-12-16T07:24+0300
технологии
экономика
россия
русал
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865589371.jpg?1765859068
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок аддитивных технологий в этом году вырастет примерно на 20% - до 22 миллиарда рублей, а к 2030 году может увеличиться до 58,2 миллиарда рублей, говорится в презентации исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ) Ольги Оспенниковой.
Согласно материалам организации, объем отечественного рынка технологий 3D-печати может возрасти в 2,65 раза с ожидаемых в этом году 22 миллиардов рублей до 58,2 миллиарда рублей к 2030 году.
В 2023 году объем рынка вырос на 80% - до 13,2 миллиарда рублей, в 2024 году – на 40%, до 18,4 миллиарда рублей на фоне того, что российские производители активно проводили импортозамещение и локализацию оборудования для 3D-печати, выводили на рынок новые продукты, отмечается в презентации.
По итогам 2024 года степень применения аддитивных технологий в промышленности достигла 0,07%, мировой показатель был выше – 0,12%.
"Для стимулирования отрасли АРАТ предлагает федеральным органам исполнительной власти ряд мер, в том числе по адаптации механизмов государственной поддержки к отрасли аддитивных технологий, по разработке новых инструментов поддержки в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", по тарифно-таможенному регулированию", - добавляется в материалах.
Рынок аддитивных технологий складывается из трех составляющих: поставки оборудования (3D-принтеров и их компонентов: в России на них приходится 55-60% всего рынка), поставки материалов для 3D-печати, оказание услуг 3D-печати и связанного с ней инжиниринга.
"Аддитивные технологии все шире применяются в высокотехнологичной медицине, во всех отраслях машиностроения, в том числе в таких самых наукоемких, как двигателестроение, атомная энергетика и пилотируемая космонавтика ... Аддитивные технологии на десятки процентов и даже кратно снижают затраты на производство заготовок и механическую обработку, снижают отходы производства, в разы ускоряют выпуск и ремонт компонентов", - подчеркнула Оспенникова.
Крупнейшим в России производителем алюминиевых порошков для 3D-печати является компания "Металком" (входит в "Русал"), а ведущим разработчиком новых порошковых сплавов – Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, русал
Технологии, Экономика, РОССИЯ, Русал
Российский рынок аддитивных технологий вырастет на 20%
АРАТ: рынок аддитивных технологий к 2030 году может вырасти на 20%
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок аддитивных технологий в этом году вырастет примерно на 20% - до 22 миллиарда рублей, а к 2030 году может увеличиться до 58,2 миллиарда рублей, говорится в презентации исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ) Ольги Оспенниковой.
Согласно материалам организации, объем отечественного рынка технологий 3D-печати может возрасти в 2,65 раза с ожидаемых в этом году 22 миллиардов рублей до 58,2 миллиарда рублей к 2030 году.
В 2023 году объем рынка вырос на 80% - до 13,2 миллиарда рублей, в 2024 году – на 40%, до 18,4 миллиарда рублей на фоне того, что российские производители активно проводили импортозамещение и локализацию оборудования для 3D-печати, выводили на рынок новые продукты, отмечается в презентации.
По итогам 2024 года степень применения аддитивных технологий в промышленности достигла 0,07%, мировой показатель был выше – 0,12%.
"Для стимулирования отрасли АРАТ предлагает федеральным органам исполнительной власти ряд мер, в том числе по адаптации механизмов государственной поддержки к отрасли аддитивных технологий, по разработке новых инструментов поддержки в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", по тарифно-таможенному регулированию", - добавляется в материалах.
Рынок аддитивных технологий складывается из трех составляющих: поставки оборудования (3D-принтеров и их компонентов: в России на них приходится 55-60% всего рынка), поставки материалов для 3D-печати, оказание услуг 3D-печати и связанного с ней инжиниринга.
"Аддитивные технологии все шире применяются в высокотехнологичной медицине, во всех отраслях машиностроения, в том числе в таких самых наукоемких, как двигателестроение, атомная энергетика и пилотируемая космонавтика ... Аддитивные технологии на десятки процентов и даже кратно снижают затраты на производство заготовок и механическую обработку, снижают отходы производства, в разы ускоряют выпуск и ремонт компонентов", - подчеркнула Оспенникова.
Крупнейшим в России производителем алюминиевых порошков для 3D-печати является компания "Металком" (входит в "Русал"), а ведущим разработчиком новых порошковых сплавов – Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ).