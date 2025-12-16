https://1prime.ru/20251216/rynok-865589371.html

Российский рынок аддитивных технологий вырастет на 20%

Российский рынок аддитивных технологий вырастет на 20% - 16.12.2025, ПРАЙМ

Российский рынок аддитивных технологий вырастет на 20%

Российский рынок аддитивных технологий в этом году вырастет примерно на 20% - до 22 миллиарда рублей, а к 2030 году может увеличиться до 58,2 миллиарда рублей,... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T07:24+0300

2025-12-16T07:24+0300

2025-12-16T07:24+0300

технологии

экономика

россия

русал

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865589371.jpg?1765859068

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский рынок аддитивных технологий в этом году вырастет примерно на 20% - до 22 миллиарда рублей, а к 2030 году может увеличиться до 58,2 миллиарда рублей, говорится в презентации исполнительного директора Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ) Ольги Оспенниковой. Согласно материалам организации, объем отечественного рынка технологий 3D-печати может возрасти в 2,65 раза с ожидаемых в этом году 22 миллиардов рублей до 58,2 миллиарда рублей к 2030 году. В 2023 году объем рынка вырос на 80% - до 13,2 миллиарда рублей, в 2024 году – на 40%, до 18,4 миллиарда рублей на фоне того, что российские производители активно проводили импортозамещение и локализацию оборудования для 3D-печати, выводили на рынок новые продукты, отмечается в презентации. По итогам 2024 года степень применения аддитивных технологий в промышленности достигла 0,07%, мировой показатель был выше – 0,12%. "Для стимулирования отрасли АРАТ предлагает федеральным органам исполнительной власти ряд мер, в том числе по адаптации механизмов государственной поддержки к отрасли аддитивных технологий, по разработке новых инструментов поддержки в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", по тарифно-таможенному регулированию", - добавляется в материалах. Рынок аддитивных технологий складывается из трех составляющих: поставки оборудования (3D-принтеров и их компонентов: в России на них приходится 55-60% всего рынка), поставки материалов для 3D-печати, оказание услуг 3D-печати и связанного с ней инжиниринга. "Аддитивные технологии все шире применяются в высокотехнологичной медицине, во всех отраслях машиностроения, в том числе в таких самых наукоемких, как двигателестроение, атомная энергетика и пилотируемая космонавтика ... Аддитивные технологии на десятки процентов и даже кратно снижают затраты на производство заготовок и механическую обработку, снижают отходы производства, в разы ускоряют выпуск и ремонт компонентов", - подчеркнула Оспенникова. Крупнейшим в России производителем алюминиевых порошков для 3D-печати является компания "Металком" (входит в "Русал"), а ведущим разработчиком новых порошковых сплавов – Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, русал