"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России - 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России
2025-12-16T07:20+0300
2025-12-16T07:20+0300
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Западные санкции, изначально направленные на ослабление России, привели к совершенно противоположному результату и нанесли удар по экономике западных стран, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, чьи слова приводит издание Corriere della Sera."Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет войны 19 пакетов санкций <…> поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей", — сказал он.Сальвини добавил, что это заставляет его осторожнее относиться к милитаризации Европы из-за предполагаемой военной угрозы со стороны России."С этим нужно быть осторожнее. Ведь если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать своими российскими кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся (Главе европейской дипломатии — Прим. Ред.) Кае Каллас, (Президенту Франции Эммануэлю — Примю Ред.) Макрону и (Премьеру Британии Киру — Прим. Ред.) Стармеру с (Канцлером Германии Фридрихом — Прим. Ред.) Мерцем", — добавил Сальвини.Антироссийские санкцииРеакция Запада на события в Украине выразилась в усилении экономического давления на Россию, что вызвало рост цен на энергоносители, топливо и продукты в Европе и США. С начала военной операции Евросоюз принял уже 19 пакетов санкций.Несмотря на это, Россия продолжает противостоять этим ограничениям, в то время как на Западе всё чаще звучат мнения о том, что санкции оказались неэффективными. Однако страны, которые поддержали санкции, не могут осмелиться признать провал этой политики.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это "обоюдоострое оружие". Российская Федерация неоднократно заявляла, что считает такие односторонние меры незаконными и выступает против их применения.
07:20 16.12.2025
 
"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России

Вице-премьер Сальвини: санкции против России поставили Европу на колени

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Западные санкции, изначально направленные на ослабление России, привели к совершенно противоположному результату и нанесли удар по экономике западных стран, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, чьи слова приводит издание Corriere della Sera.
"Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет войны 19 пакетов санкций <…> поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей", — сказал он.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник
10 декабря, 14:23
Сальвини добавил, что это заставляет его осторожнее относиться к милитаризации Европы из-за предполагаемой военной угрозы со стороны России.
"С этим нужно быть осторожнее. Ведь если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать своими российскими кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся (Главе европейской дипломатии — Прим. Ред.) Кае Каллас, (Президенту Франции Эммануэлю — Примю Ред.) Макрону и (Премьеру Британии Киру — Прим. Ред.) Стармеру с (Канцлером Германии Фридрихом — Прим. Ред.) Мерцем", — добавил Сальвини.

Антироссийские санкции

Реакция Запада на события в Украине выразилась в усилении экономического давления на Россию, что вызвало рост цен на энергоносители, топливо и продукты в Европе и США. С начала военной операции Евросоюз принял уже 19 пакетов санкций.
Несмотря на это, Россия продолжает противостоять этим ограничениям, в то время как на Западе всё чаще звучат мнения о том, что санкции оказались неэффективными. Однако страны, которые поддержали санкции, не могут осмелиться признать провал этой политики.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это "обоюдоострое оружие". Российская Федерация неоднократно заявляла, что считает такие односторонние меры незаконными и выступает против их применения.
Замороженные финансовые активы - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
"Пойдут до конца". Европа начала борьбу за российские деньги
Вчера, 07:07
 
Заголовок открываемого материала