"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Западные санкции, изначально направленные на ослабление России, привели к совершенно противоположному результату и нанесли удар по экономике западных стран, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, чьи слова приводит издание Corriere della Sera."Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет войны 19 пакетов санкций <…> поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей", — сказал он.Сальвини добавил, что это заставляет его осторожнее относиться к милитаризации Европы из-за предполагаемой военной угрозы со стороны России."С этим нужно быть осторожнее. Ведь если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать своими российскими кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся (Главе европейской дипломатии — Прим. Ред.) Кае Каллас, (Президенту Франции Эммануэлю — Примю Ред.) Макрону и (Премьеру Британии Киру — Прим. Ред.) Стармеру с (Канцлером Германии Фридрихом — Прим. Ред.) Мерцем", — добавил Сальвини.Антироссийские санкцииРеакция Запада на события в Украине выразилась в усилении экономического давления на Россию, что вызвало рост цен на энергоносители, топливо и продукты в Европе и США. С начала военной операции Евросоюз принял уже 19 пакетов санкций.Несмотря на это, Россия продолжает противостоять этим ограничениям, в то время как на Западе всё чаще звучат мнения о том, что санкции оказались неэффективными. Однако страны, которые поддержали санкции, не могут осмелиться признать провал этой политики.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это "обоюдоострое оружие". Российская Федерация неоднократно заявляла, что считает такие односторонние меры незаконными и выступает против их применения.

