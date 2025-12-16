"Поставили на колени": на Западе рассказали о влиянии санкций против России
Вице-премьер Сальвини: санкции против России поставили Европу на колени
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Западные санкции, изначально направленные на ослабление России, привели к совершенно противоположному результату и нанесли удар по экономике западных стран, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, чьи слова приводит издание Corriere della Sera.
"Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет войны 19 пакетов санкций <…> поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей", — сказал он.
Сальвини добавил, что это заставляет его осторожнее относиться к милитаризации Европы из-за предполагаемой военной угрозы со стороны России.
"С этим нужно быть осторожнее. Ведь если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать своими российскими кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся (Главе европейской дипломатии — Прим. Ред.) Кае Каллас, (Президенту Франции Эммануэлю — Примю Ред.) Макрону и (Премьеру Британии Киру — Прим. Ред.) Стармеру с (Канцлером Германии Фридрихом — Прим. Ред.) Мерцем", — добавил Сальвини.
Антироссийские санкции
Несмотря на это, Россия продолжает противостоять этим ограничениям, в то время как на Западе всё чаще звучат мнения о том, что санкции оказались неэффективными. Однако страны, которые поддержали санкции, не могут осмелиться признать провал этой политики.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это "обоюдоострое оружие". Российская Федерация неоднократно заявляла, что считает такие односторонние меры незаконными и выступает против их применения.