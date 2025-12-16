https://1prime.ru/20251216/siyyarto-865607368.html

Венгрия не потратит ни цента на Украину, заявил Сийярто

2025-12-16T16:00+0300

БУДАПЕШТА, 16 дек - ПРАЙМ. Венгрия не готова потратить ни цента из своих денег на финансирование Украины и против конфискации российских замороженных активов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, ЕС хочет отправить на Украину более 200 миллиардов евро российских замороженных активов, из них более половины должно пойти на финансирование украинской армии. "Отправить в страну, где царит невероятный уровень государственной коррупции, где правит военная мафия, где царит неопределённость и которая не является членом НАТО. Это полностью противоречит интересам Венгрии, полностью противоречит интересам национальной безопасности. Я вчера ясно дал понять, что мы, венгры, не готовы потратить ни копейки денег венгров на Украину. Ни на функционирование украинского государства, ни на вооружение армии, ни на войну", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды". Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

