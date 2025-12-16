Конфискация активов России может вызвать крах экономики ЕС, заявил Сийярто

https://1prime.ru/20251216/siyyarto-865610779.html

БУДАПЕШТ, 16 дек - ПРАЙМ. Конфискация российских активов может подорвать доверие ко всей европейской инвестиционной среде и привести к краху экономики Европы, а также создает ненужный риск эскалации конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Российский национальный банк хранит активы и средства в Бельгии. Совершенно очевидно, что если эти активы будут конфискованы Евросоюзом, то из-за этого исчезнет глобальное доверие к бельгийскому, а через него и к финансовому рынку Евросоюза, а через него и к европейской экономике. Если доверие к европейской экономике и инвестиционной среде исчезнет, ​​это вполне может привести к краху европейской экономики", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды". По его словам, на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана было сказано, что такая мера не останется без ответа РФ, и он будет зависеть от позиции отдельных стран ЕС. "Захват российских государственных активов несёт в себе один из самых серьёзных рисков эскалации за последние четыре года, а именно захват российских активов ЕС - это решение, которое несёт в себе очень сильный риск обострения войны. Таким образом, хотя с мирными переговорами дипломатическое решение кажется ближе, ЕС фактически создаёт риск затягивания и усугубления войны совершенно ненужным захватом российских активов", - отметил Сийярто. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

