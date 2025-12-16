https://1prime.ru/20251216/sk-865616352.html

Дело об убийстве в школе в Одинцово на контроле в центральном аппарате СК

2025-12-16T20:11+0300

2025-12-16T20:11+0300

2025-12-16T20:11+0300

общество

россия

московская область

рф

ск рф

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/10/865597549_0:106:3073:1834_1920x0_80_0_0_dfcff625a61aa156f9124bf566fb0c8a.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщает ведомство. По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. "Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://1prime.ru/20251201/million-865092838.html

московская область

рф

2025

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

общество , россия, московская область, рф, ск рф, мвд