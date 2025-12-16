https://1prime.ru/20251216/sk-865616352.html
Дело об убийстве в школе в Одинцово на контроле в центральном аппарате СК
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ, сообщает ведомство. По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. "Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
