Слуцкий предложил создать систему мониторинга общественного транспорта - 16.12.2025, ПРАЙМ
Слуцкий предложил создать систему мониторинга общественного транспорта
Слуцкий предложил создать систему мониторинга общественного транспорта - 16.12.2025, ПРАЙМ
Слуцкий предложил создать систему мониторинга общественного транспорта
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил создать систему мониторинга за соблюдением расписания общественного транспорта с открытой отчетностью | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T01:10+0300
2025-12-16T02:14+0300
бизнес
россия
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865583857.jpg?1765840466
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил создать систему мониторинга за соблюдением расписания общественного транспорта с открытой отчетностью перевозчиков. Лидер партии рассказал, что в течение последнего месяца фракция ЛДПР провела самостоятельный мониторинг о состоянии общественного транспорта в России, опросив более 3,5 тысячи граждан. "По нашим данным, которые были получены за последние недели, каждый второй гражданин в стране говорит: с общественным транспортом у нас беда. Печальную картину дополняет наплевательское отношение к времени людей, полное пренебрежение пунктуальностью движения и соблюдением графика со стороны перевозчиков. Очевидна необходимость системных федеральных решений, а не только точечных мер на местах. Фракция ЛДПР предлагает создать систему мониторинга за соблюдением расписания общественного транспорта с открытой отчетностью перевозчиков", - сказал Слуцкий. Парламентарий указал на хаотичную работу общественного транспорта, отметив, что из-за отсутствия контроля и порядка водители часто отправляются только тогда, когда салон заполнится пассажирами. "Люди не могут планировать рабочий день, не уверены, доедут ли вовремя до работы, школы или больницы", - заключил он.
бизнес, россия, леонид слуцкий, лдпр
Бизнес, РОССИЯ, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:10 16.12.2025 (обновлено: 02:14 16.12.2025)
 
Слуцкий предложил создать систему мониторинга общественного транспорта

Слуцкий предложил создать систему мониторинга расписания общественного транспорта

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил создать систему мониторинга за соблюдением расписания общественного транспорта с открытой отчетностью перевозчиков.
Лидер партии рассказал, что в течение последнего месяца фракция ЛДПР провела самостоятельный мониторинг о состоянии общественного транспорта в России, опросив более 3,5 тысячи граждан.
"По нашим данным, которые были получены за последние недели, каждый второй гражданин в стране говорит: с общественным транспортом у нас беда. Печальную картину дополняет наплевательское отношение к времени людей, полное пренебрежение пунктуальностью движения и соблюдением графика со стороны перевозчиков. Очевидна необходимость системных федеральных решений, а не только точечных мер на местах. Фракция ЛДПР предлагает создать систему мониторинга за соблюдением расписания общественного транспорта с открытой отчетностью перевозчиков", - сказал Слуцкий.
Парламентарий указал на хаотичную работу общественного транспорта, отметив, что из-за отсутствия контроля и порядка водители часто отправляются только тогда, когда салон заполнится пассажирами.
"Люди не могут планировать рабочий день, не уверены, доедут ли вовремя до работы, школы или больницы", - заключил он.
 
Заголовок открываемого материала