https://1prime.ru/20251216/slutskij-865583857.html

Слуцкий предложил создать систему мониторинга общественного транспорта

Слуцкий предложил создать систему мониторинга общественного транспорта - 16.12.2025, ПРАЙМ

Слуцкий предложил создать систему мониторинга общественного транспорта

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил создать систему мониторинга за соблюдением расписания общественного транспорта с открытой отчетностью | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T01:10+0300

2025-12-16T01:10+0300

2025-12-16T02:14+0300

бизнес

россия

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865583857.jpg?1765840466

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил создать систему мониторинга за соблюдением расписания общественного транспорта с открытой отчетностью перевозчиков. Лидер партии рассказал, что в течение последнего месяца фракция ЛДПР провела самостоятельный мониторинг о состоянии общественного транспорта в России, опросив более 3,5 тысячи граждан. "По нашим данным, которые были получены за последние недели, каждый второй гражданин в стране говорит: с общественным транспортом у нас беда. Печальную картину дополняет наплевательское отношение к времени людей, полное пренебрежение пунктуальностью движения и соблюдением графика со стороны перевозчиков. Очевидна необходимость системных федеральных решений, а не только точечных мер на местах. Фракция ЛДПР предлагает создать систему мониторинга за соблюдением расписания общественного транспорта с открытой отчетностью перевозчиков", - сказал Слуцкий. Парламентарий указал на хаотичную работу общественного транспорта, отметив, что из-за отсутствия контроля и порядка водители часто отправляются только тогда, когда салон заполнится пассажирами. "Люди не могут планировать рабочий день, не уверены, доедут ли вовремя до работы, школы или больницы", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, леонид слуцкий, лдпр