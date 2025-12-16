https://1prime.ru/20251216/slutskij-865585146.html

Экспроприация российских активов пошатнет положение евро, заявил Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация в ЕС российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и | 16.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что экспроприация в ЕС российских активов станет "переходом рубикона" со стороны Брюсселя и пошатнет положение евро в мире. "Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнет как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты. Россия, как не раз говорил (президент РФ) Владимир Путин, ответит жестко и выверенно. ЦБ РФ уже подал соответствующий судебный иск. Конфискации не может быть никаких оправданий и ссылок на правовые нормы", - сказал Слуцкий "Известиям". По его мнению, если ЕС примет решение о конфискации активов РФ на саммите 18-19 декабря, это станет "выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги". Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС, запланированный на 18-19 декабря. При этом еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС в декабре заявлял, что Еврокомиссия продолжает искать решения для учета обеспокоенности Бельгии, связанной с использованием российских активов. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

